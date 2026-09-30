Officiel : l'un des meilleurs joueurs de la dernière saison de Pro League retrouve enfin un club

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Ryotaro Ito était une sacrée affaire à saisir, et était d'ailleurs cité à La Gantoise. Mais le milieu offensif japonais, brillant la saison passée avec Saint-Trond qu'il a emmené vers l'Europe, semblait finalement parti pour s'engager à Blackburn. Sauf qu'un problème lors de la visite médicale a compromis. Le voici finalement du côté de Valladolid.