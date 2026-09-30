Pas de vainqueur dans le choc au sommet de D1 FFA, l'Olympic Charleroi s'impose dans un match fou

Trois rencontres au programme en D1 FFA ce mercredi soir. Partage dans la rencontre au sommet entre le RWDM et Rochefort, l'Olympic Charleroi s'impose en toute fin de match à Flénu et score nul et vierge entre les U23 du Sporting Charleroi et Habay-la-Neuve.

En raison de la tenue des 32es de finale de la Coupe de Belgique le week-end dernier, trois affiches de D1 FFA se jouaient ce mercredi soir. RWDM Brussels - Union Rochefortoise, FC Flénu - Olympic Charleroi et Charleroi U23 - Habay-la-Neuve.

Commençons par les Bruxellois, qui n'ont pas joué le week-end dernier puisqu'ils avaient été sortis de la Croky Cup par le Diksmuide Ostende dès la fin du mois d'août et qui ont partagé l'enjeu ce mercredi soir face à Rochefort.

Tombeurs du Lierse au tour précédent et futurs adversaires de La Gantoise en Coupe, les Gaumais ont ouvert le score via Lauwrensens (27e) dans cette partie brièvement interrompue par le passage... d'un renard, avant l'égalisation de Sada Diallo pour les Molenbeekois (39e). Partage final entre ces deux équipes du haut de tableau, qui occupent respectivement la première et la troisième place.

L'Olympic s'impose sur le gong, pas de but pour les U23 du Sporting Charleroi

De son côté, l'Olympic Charleroi est venu à bout du FC Flénu dans le temps additionnel. C'était 0-2 pour les Dogues après 20 minutes dans cette rencontre disputée au Stade Tondreau, avant que les Montois n'égalisent une fois l'heure de jeu passée. L'Olympic a inscrit le 2-3 dans la foulée, Flénu a égalisé à la 93e minute, mais les Carolos ont marqué le but du 3-4 dans les derniers instants. Ils occupent la septième place, Flénu reste lanterne rouge avec un point.





Dernière rencontre de ce mercredi soir, le partage sans but entre les U23 du Sporting Charleroi et Habay-la-Neuve, qui a hérité de Beveren en seizièmes de finale de la Coupe de Belgique. Les deux équipes occupent les neuvième et dixième positions de cette D1 FFA.

Six matchs étaient aussi au programme en D1 VV : Belizia Bilzen 3-1 Heist, Houtvenne 2-1 Mandel, Merelbeke 1-1 Dessel, Roulers 0-1 Thes Sport, Zelzate 0-0 Knokke et Harelbeke 2-3 Hoogstraten (commencé plus tard)