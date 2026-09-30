Première apparition avec les A pour le capitaine des U23 de Saint-Trond, déjà suivi à l'étranger

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Première apparition avec les A pour le capitaine des U23 de Saint-Trond, déjà suivi à l'étranger
Photo: © Walfoot.be
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À tout juste 17 ans, Kylian Gaïse Kopa est le capitaine de l'équipe U23 de Saint-Trond en deuxième division néerlandophone. Appelé par Frédéric De Meyer et monté au jeu lors d'un match amical contre Westerlo durant la trêve internationale, le médian défensif attire déjà la curiosité en Allemagne, dans trois clubs de Bundesliga.

Les clubs de Jupiler Pro League ne restent évidemment pas inactifs durant la trêve internationale. Tous préparent la suite de la saison sans leurs internationaux, mais avec des jeunes joueurs du club qui viennent les remplacer à l'entraînement.

Cela permet à certains de faire leurs preuves et d'intégrer le noyau A. On ne sait pas encore si c'est ce chemin que suivra Kylian Gaïse Kopa, mais son profil est en tout cas déjà suivi de près.

Capitaine de l'équipe U23 de Saint-Trond, le médian défensif de 17 ans n'a pas encore manqué la moindre minute cette saison en deuxième division néerlandophone.

Trois clubs de Bundesliga déjà à l'affût

Né fin 2008 et passé par le centre de formation d'OHL avant de débarquer dans le Limbourg, Kylian Gaïse Kopa a joué une demi-heure d'une rencontre amicale contre Westerlo durant la trêve internationale, signe que le T1 des Canaris, Frédéric De Meyer, suit son profil.


Il devra toutefois assez rapidement l'intégrer dans son noyau s'il ne veut pas le voir déjà partir. Selon nos informations, le natif de Woluwe-Saint-Lambert est en effet suivi par plusieurs clubs allemands, dont l'Union Berlin, Cologne et Elversberg. Sa précocité attise, logiquement, la curiosité.

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