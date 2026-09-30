Sébastien Pocognoli plombé par un ancien de Pro League : "Un carton rouge pour nous tous"

Pour sa première à domicile, Sébastien Pocognoli a rapidement vu ses plans compromis par la carte rouge de Jack Hendry contre la Suisse. L'Ecosse s'est finalement inclinée 0-3. Au coup de sifflet final, Poco confirmait une certaine impuissance, mais aussi l'utilité qu'il retirerait d'un tel scénario pour la suite de son mandat.

Si Sébastien Pocognoli parlait déjà d'une dernière déception en ne voyant pas son équipe capitaliser sur son excellente deuxième mi-temps en Slovénie, c'est cette fois le début de match qui laisse beaucoup de regrets contre la Suisse.

Il faut dire que le premier quart d'heure a tout conditionné, avec un contre suisse létal : l'arbitre a d'abord accordé un penalty, cela s'est finalement transformé en coup franc assorti d'un carton rouge avec l'aide du VAR. La Suisse a finalement inscrit ce coup franc avant de gérer sa supériorité numérique pour s'imposer 0-3.

Sébastien Pocognoli défend son équipe

"Ce n'est pas facile de jouer à dix contre une bonne équipe comme la Suisse. C'était très frustrant. J'ai reçu un accueil chaleureux et cela m'a un peu attristé car nous voulions rendre la pareille et nous n'avons pas pu", regrette Sébastien Pocognoli en conférence de presse, cité par The Glasgow Times.

"Ce carton rouge malheureux, sanctionné par un but, c'est le pire scénario. Le carton rouge de Jack Hendry est un carton rouge pour nous tous. Nous restons unis. Nous avons inscrit ce moment dans notre ADN et espérons qu'il nous sera utile pour l'avenir", poursuit-il.

De fait, la faute de l'ancien défenseur d'Ostende et du Club de Bruges n'est que la conséquence d'une action assez mal gérée en amont. Alors que l'Ecosse avait bien débuté sa rencontre, ce déséquilibre a sonné comme le début de la fin.



Lire aussi… L'Écosse de Pocognoli humiliée à domicile, l'Espagne domine la Croatie : les résumés de Ligue des Nations›

L'Ecosse a fait contre mauvaise fortune bon coeur

"Je m'attendais à mieux sur tous les aspects du jeu, car la Suisse a en fait perdu un ballon très facile à cause de notre pressing. C'est un moment de transition pour nous qui se transforme en contre-attaque pour eux. L’action se déroule sur 60 mètres en ligne droite face à un excellent sprinteur. Si la décision initiale de l'arbitre était restée en l'état, on aurait peut-être pu renverser ce match à onze contre onze, même en encaissant ce penalty", estime notre compatriote.

Mais il a fallu faire avec : "Je voulais voir comment l'équipe réagirait à dix et ils ont fait de leur mieux. J'ai observé l'attitude des joueurs. Je voulais voir si quelqu'un baisserait de régime et cela ne s'est pas produit".

En Macédoine pour lancer une dynamique

"Ils ont eu un excellent état d'esprit et sont restés soudés, en essayant de se créer des occasions lors des transitions ou sur les phases arrêtées. Cela ne s’est jamais produit car la Suisse est une bonne équipe et elle n’a rien laissé passer", poursuit Poco.

Le prochain match en Macédoine du Nord apparaît déjà crucial. Le prochain adversaire de la Tartan Army a débuté sa campagne avec deux défaites et est dernier du groupe : "Il est maintenant important d'obtenir un résultat pour remotiver l'équipe. Pas seulement en ce qui me concerne moi, mais aussi pour tous ceux qui travaillent si dur et si bien autour du groupe. Et aussi les joueurs. Nous avons besoin d'une bonne performance en Macédoine, le résultat sera important".