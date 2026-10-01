"C'est un rêve de jouer en équipe première" : Lucas Noubi rêve des Diables Rouges

Lucas Noubi rêve un jour de goûter à l'équipe première de la Belgique. Actuellement joueur de l'équipe nationale U21, il espère un jour franchir le pas vers les Diables Rouges.

Pour ceux qui ne connaissent pas Lucas Noubi, il s'est rapidement présenté face à la caméra : "Je m'appelle Lucas Noubi, j'ai 21 ans et je joue au Deportivo La Corogne au poste de défenseur central. Je dirais que je suis un joueur agressif défensivement, fort dans les duels et calme avec le ballon."

"Je veux jouer mes matchs, réaliser de bonnes performances, aider l'équipe à décrocher la victoire après chaque match et nous qualifier. Je vois déjà l'équipe disputer l'Euro cet été, donc j'espère pouvoir aider autant que possible", a-t-il poursuivi au micro de la Fédération belge.

L'équipe première de la Belgique dans un coin de sa tête

Dans le futur, Lucas Noubi a une ambition claire en tant qu'international belge : "À court comme à long terme, j'aimerais rejoindre l'équipe nationale A, jouer mes matchs et m'y installer. Je rêve de disputer une Coupe du monde, un Euro, de gagner des trophées. C'est un rêve."

L'ancien joueur du Standard de Liège se dit épanoui dans sa carrière : "J'ai toujours pensé à jouer au football. Je ne me suis jamais vraiment demandé ce que je ferais si je ne jouais pas au football. Le football demande des sacrifices, mais j'ai toujours pris plaisir à les faire parce que j'aime le football. Je suis passionné par le football, donc je n'y vois aucun problème."

Lucas Noubi évoque le soutien de son père

Lire aussi… "C'était une fin un peu triste pour moi, mais..." : Lucas Noubi revient sur son passage au Standard de Liège›

Lucas Noubi peut compter sur le soutien de son père : "Mon père m'aide beaucoup. C'est la personne dont je suis le plus proche dans ma famille. Il vient à tous les matchs à domicile, il me parle beaucoup et cela m'aide énormément, surtout quand on est loin de sa famille avoir quelqu'un qui est souvent présent pour toi est important, et il le fait très bien."