"C'était une fin un peu triste pour moi, mais..." : Lucas Noubi revient sur son passage au Standard de Liège

Formé au Standard de Liège, Lucas Noubi a rejoint le Deportivo La Corogne, en Espagne, à l'été 2025. Un cap important pour le joueur belge, qui ne cesse de progresser depuis son départ de son club formateur. Le défenseur central a récemment pris la parole sur sa formation en terre liégeoise.

Lucas Noubi comptabilise un total de 45 rencontres disputées avec l'équipe A du Standard. Il est un enfant de la maison qui a désormais décollé de ses propres ailes en rejoignant l'Espagne.

Un passage marquant au Standard de Liège

Le natif de Mouscron, qui est d'ailleurs également passé par le centre de formation de l'Excelsior Mouscron, garde de bons souvenirs de sa formation à Liège : "Ma formation au Standard s'est bien passée. J'ai traversé toutes les catégories d'âge. C'est mon club de cœur, donc je serai toujours reconnaissant envers le club. C'est le club qui m'a permis de faire mes débuts professionnels."

"Je pense avoir bien progressé, malgré une fin un peu triste pour moi. Je n'ai aucun regret. Je suis très heureux d'avoir pu jouer pour le Standard de Liège", a-t-il ajouté dans une interview accordée à la Fédération belge.

Mais alors, qu'est-ce qui a changé entre la Belgique et l'Espagne ? "Pour moi, je dirais la culture et la langue. Ce n'est pas le même type de football qu'en Belgique. Il faut s'adapter. Là-bas, c'est plus technique. Toutes les équipes savent jouer au football. C'est un très bon championnat et je l'apprécie beaucoup. Mon objectif avec le club est de faire le maximum. Gagner le plus de matchs possible, atteindre les objectifs fixés en début de saison et aider l'équipe à progresser."

Un football plus technique en Espagne

Il met en avant le niveau de jeu en Espagne : "Toutes les équipes savent jouer avec le ballon. Ce ne sont pas uniquement des équipes physiques, le jeu va vite. Tactiquement aussi, c'est très fort. Chaque match ressemble à une partie d'échecs. C'est très technique et il y a beaucoup de qualité."





Son équipe évoluant en Liga, il peut se frotter à de grands joueurs, cela le réjouit : "Jouer contre de grands joueurs permet de progresser. En tant que jeune joueur, cela va beaucoup m'aider. J'ai hâte. Je veux jouer contre les grandes équipes et les meilleurs joueurs pour pouvoir aussi évaluer mon propre niveau."

Un souvenir qu'il n'est pas près d'oublier, c'est la montée de son équipe en Liga : "Le meilleur moment de ma jeune carrière, c'est la montée en Liga avec le Deportivo La Corogne. Jusqu'à présent, c'est le meilleur moment que j'ai vécu en tant que joueur professionnel."