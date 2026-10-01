Coup dur pour Gianni Infantino : même la Suisse lui tourne le dos

Muzamel Rahmat Kevin Vanbuggenhout
Muzamel Rahmat et Kevin Vanbuggenhout
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Coup dur pour Gianni Infantino : même la Suisse lui tourne le dos
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La Fédération suisse de football retire son soutien à Gianni Infantino pour la présidence de la FIFA, notamment après l'affaire Balogun et FIFA Forward Enterprise.

La SFV, la Fédération suisse de football, ne voit plus d'avenir avec Gianni Infantino à la tête de la FIFA. Dans un communiqué publié sur le site officiel, le conseil central de la SFV annonce avoir décidé de retirer son soutien à la candidature d'Infantino pour un nouveau mandat. La fédération suisse lui avait accordé ce soutien en juin 2026.

La SFV cite logiquement l'affaire Balogun et la FIFA Forward Enterprise parmi les raisons de ce retrait. "La Fédération suisse de football attend de la direction de la FIFA qu'elle respecte les normes les plus élevées en matière de transparence, de responsabilité et de responsabilité institutionnelle", souligne Peter Knäbel, président de la fédération suisse.

Infantino ne parvient pas à convaincre la fédération suisse

Knäbel reconnaît que les mesures annoncées par la FIFA dans sa lettre du 21 septembre pourraient contribuer à des améliorations. "D'importantes questions concernant les responsabilités et les processus décisionnels restent sans réponse. Celles-ci n'ayant pas été clarifiées de manière convaincante, nous ne pouvons pas continuer à assumer la responsabilité d'un soutien à la candidature de Gianni Infantino".

Cette décision représente plus que le simple retrait du soutien d'un pays qui ne souhaite plus voir Infantino poursuivre son mandat de président de la FIFA. Infantino est... Suisse. Âgé de 56 ans, il ne peut plus compter sur le soutien de son pays : c'est une perte de face. Dans des circonstances normales, son pays aurait dû être le premier à le soutenir.

Infantino seul candidat


Il reste le seul candidat à la présidence de la FIFA. D'autres candidatures peuvent encore être déposées jusqu’au 18 novembre.

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