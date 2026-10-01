Cristiano Ronaldo et le Portugal, c'est fini ? La Fédération portugaise pourrait lourdement le sanctionner

Deviens fan de Portugal! 68 Cristiano Ronaldo a quitté le rassemblement du Portugal après un désaccord avec Jorge Jesus. Le Portugais se sentirait trahi et pourrait arrêter sa carrière internationale.



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