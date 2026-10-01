Deux équipes de D1A lourdement battues, Felice Mazzù garde le sourire : le point sur les amicaux du jour

En cette trêve internationale, les clubs de Pro League gardent le rythme avec des matchs amicaux. Après une semaine de repos puis la reprise des entraînements, il convient d'être prêt pour le retour du championnat dans une semaine. Plusieurs joutes de (re)préparation étaient ainsi au programme ce jeudi.

Avant les matchs d'Anderlecht contre Reims et du Standard contre Lens demain, deux clubs de D1A ont été lourdement battus en amical. La plus grosse claque revient à Saint-Trond.

Il faut dire que les Canaris se frottaient à un adversaire de taille avec ce match contre le PSV. Les Néerlandais leur ont infligé une défaite 5-1. Même si Frederic De Meyer était privé de nombreux internationaux, il s'agira de faire mieux à Malines, puis lors du premier match de Conférence League contre les Géorgiens d'Iberria.

L'autre club de l'élite vaincu n'est autre que Courtrai, défait par une autre équipe de D1A, le Cercle de Bruges. Les Groen en Zwart l'ont emporté 3-0 grâce à des buts signés Krys Kouassi, Yago Lincoln et Kader Ouattara.

Eupen s'impose, le RFC Liège défait

Victoire également pour Felice Mazzù : Eupen a gardé la forme en s'imposant 3-1 contre les voisins de l'Alemannia Aachen grâce à des buts de Ba-Muaka Simakala, Sandro Vidigal et Joao Diogo Alves Rodrigues.





Partage en revanche pour le RFC Liège, qui étaient menés 2-0 contre les Luxembourgeois de l'Attert Bissen, pourtant orphelins de Roman Ferber, retenu pour la première fois en sélection avec Madagascar. Les Sang et Marine sont revenus grâce à deux buts inscrits en cinq minutes à l'approche du dernier quart d'heure.