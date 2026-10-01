Il n'y a pas que Courtois : l'autre gardien qui affole l'Espagne vient de Liège

Scott Crabbé, journaliste football
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Il n'y a pas que Courtois : l'autre gardien qui affole l'Espagne vient de Liège
Photo: © photonews
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Alors que la Liga est à l'arrêt pendant la trêve internationale, les joueurs de deuxième divison sont sur le pont. L'équipe qui fait parler d'elle est Castellón, autant pour sa place de leader que pour son système de recrutement, presque exclusivement basé sur l'intelligence artificielles et les datas. Cela tombe bien, celle de son gardien Romain Matthys sont excellents. Intéressons-nous de plus près à la trajectoire de ce portier Liégeois.

Castellón a récolté 19 points lors de ses 7 premiers matches de championnat. Romain Matthys a systématiquement gardé les buts et n’a dû aller chercher le ballon au fond de ses filets qu’à deux reprises, avec cinq clean sheets à la clé. Son pourcentage d’arrêts est encore plus impressionnant : il a stoppé 15 des 17 tirs cadrés auxquels il a fait face, soit un taux de 88,2 %.

Lorsque Matthys a quitté le MVV Maastricht pour l’Espagne à l’été 2025, il était encore quasiment inconnu du grand public espagnol. Le Liégeois comptait pourtant déjà 146 matches à son actif aux Pays-Bas. Lors de la saison 2022/23, il avait en outre été élu meilleur gardien de la deuxième division néerlandaise.

De Liège à l'Espagne en passant par Maastricht

Et avant cela ? C'est en bords de Meuse que tout a commencé. Après avoir arrêté ses premiers ballons au Daring Club De Cointe, le joueur a poursuivi sa formation à Seraing et au RFC Liège, avant de passer par Eupen. Face à la concurrence, les Pandas l'ont prêté au RWDM (où il n'a guère plus joué), avant de le céder à Maastricht, avec beaucoup plus de réussite. De quoi lui valoir ce transfert en Espagne.

Ses premiers mois à Castellón n’ont pourtant pas été de tout repos. Le gardien de 28 ans a commencé sur le banc et a également manqué plusieurs rencontres en raison d’une blessure à la hanche. Il a ensuite reçu sa chance et n’a plus jamais cédé sa place.

La saison dernière, il a disputé quarante matches de championnat et signé douze clean sheets. En février, il a également établi un record du club dans le football professionnel en restant 570 minutes consécutives sans encaisser le moindre but.

Un penalty arrêté contre Leganés

Cette saison encore, Matthys se montre décisif. Il l’a une nouvelle fois prouvé sur la pelouse de Leganés. Castellón évoluait à dix après l’exclusion de Jérémy Mellot lorsque l’équipe locale a obtenu un penalty. Matthys a stoppé la tentative de l'ancien Unioniste Álex Millán et a ainsi contribué à la victoire 0-2 de son équipe.

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