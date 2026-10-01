"J'étais très énervé" : Thibaut Courtois revient sur le "seum" après la défaite face à la France en 2018

Thibaut Courtois est récemment revenu sur la demi-finale de la Coupe du monde 2018 entre la France et la Belgique (1-0). Un match que l'histoire n'est pas près d'oublier. Thibaut Courtois avait fait beaucoup parler de lui pour la frustration montrée à la presse après la rencontre et était alors ainsi né le fameux "seum belge".

La demi-finale de la Coupe du monde 2018 entre la France et la Belgique avait laissé beaucoup de frustration côté belge. Les hommes de Roberto Martinez avaient vu leur rêve s'envoler après un but de la tête inscrit par Samuel Umtiti (51e). Thibaut Courtois avait notamment critiqué la manière de jouer de l'équipe de France.

Thibaut Courtois se souvient de sa frustration après l'élimination face à la France en 2018

Cela remonte désormais à il y a plus de huit ans, mais cette rencontre ne cesse encore parfois de faire parler. Thibaut Courtois s'est confié sur cette soirée de 2018 au micro du média espagnol Onda Cero. "Je me souviens de la demi-finale contre la France après avoir perdu 1-0. Dans les dix dernières minutes, Kylian faisait un peu le malin sur le côté et je me suis beaucoup énervé", a-t-il expliqué. "Je suis allé parler à la presse et c'était justement la presse française. J'étais très énervé, j'ai parlé d'antifootball et encore aujourd'hui, ils en plaisantent en France."

Avec le recul, Thibaut Courtois reconnaît désormais qu'il était logique pour les Français de chercher à préserver leur avantage : "C'est normal. Tu mènes 1-0 dans une demi-finale de Coupe du monde, évidemment que tu vas tout faire pour faire passer le temps. Mais avec la frustration de perdre une demi-finale, et j'avais aussi 26 ans à l'époque, tu arrives en zone mixte encore très énervé."

Aujourd'hui, Thibaut Courtois parvient à faire plus preuve d'autocritique : "J'essaie de dire les choses comme elles sont. Je pense qu'il faut d'abord être autocritique. Quand je fais une erreur, je suis le premier à l'admettre et à le dire sans problème. Si tu es sincère avec toi-même, tu peux aussi être sincère avec les autres."