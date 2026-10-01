La déontologie mise de côté ? L'initiative d'Anderlecht qui met la Ville de Bruxelles sous tension

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Le RSC Anderlecht est au cœur d’un débat politique à Bruxelles. En cause, le fanshop temporaire des Mauves et Blancs installé près de la Grand-Place. Le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close (PS), qui siège également au conseil d’administration d’Anderlecht, est critiqué par l’opposition pour son rôle dans la location du bâtiment communal.

Le magasin éphémère du Sporting a ouvert ses portes le 18 septembre. Anderlecht avait déjà utilisé ce même bâtiment, situé rue de la Tête d’Or, sur la Grand-Place, pour une boutique temporaire lors des Plaisirs d’Hiver à la fin de l’année 2025. Cette fois, les Mauves et Blancs y resteront jusqu’au 31 décembre inclus. Les supporters peuvent notamment y acheter les maillots de cette saison ainsi que d’autres articles du club. 

Comme le rapporte Le Soir, le conseiller communal Ecolo Benoît Hellings estime que Close aurait dû se retirer lorsque le collège des échevins bruxellois a statué sur la location le 27 août. Close était présent lors de cette réunion. Hellings fait référence au code déontologique de la ville, qui stipule que les mandataires ne peuvent pas utiliser leur influence au profit d’une organisation dans laquelle ils sont impliqués.

Le cabinet de Philippe Close réagit

Close conteste s’être occupé du dossier. Selon BRUZZ, son porte-parole a indiqué que la location relève de la compétence de l’échevine du Logement et du Tourisme, Nawal Ben Hamou. La Régie foncière, qui gère le patrimoine immobilier de la Ville de Bruxelles, intervient en tant que bailleur.

Selon le cabinet de Close, il s’agit par ailleurs d’un accord commercial normal. Anderlecht paie 6.147 euros par mois pour l’utilisation de l’espace et prend lui-même en charge les travaux techniques du bâtiment historique.


Ce n’est pas la première fois que Hellings s’interroge sur le cumul des fonctions de Close. Il l’avait déjà fait dans le dossier concernant la concession du casino bruxellois et Napoleon Games, un sponsor important d’Anderlecht. Close a toujours nié tout lien entre ses deux fonctions.

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