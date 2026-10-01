L'autre gagnant des deux matchs des Diables : "Je veux devenir un élément clé de l'équipe"

Scott Crabbé, journaliste football
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L'autre gagnant des deux matchs des Diables : "Je veux devenir un élément clé de l'équipe"
Photo: © photonews
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Numéro un en l'absence de Thibaut Courtois, Senne Lammens s'est illustré contre l'Italie et la France. Celui qui devrait encore défendre les buts belges contre la Turquie s'exprime sur son degré de confiance au sein du groupe.

Six arrêts contre l'Italie, cinq contre la France : malgré le renouveau imprimé par Mark van Bommel chez les Diables, Senne Lammens a été un gardien sollicité lors de cette première moitié de trêve internationale. Il n'a été battu qu'à une reprise (nous ne vous ferons pas le supplice de vous rappeler l'exploit personnel de Michael Olise).

De quoi reprendre confiance après ce ballon relâché contre l'Espagne, précipitant l'élimination belge en quart de finale de la Coupe du Monde. Avant cette montée inattendue contre la Roja, Lammens n'avait porté que deux fois le maillot des Diables : lors de la victoire 7-0 contre le Liechtenstein et en amical contre les Etats-Unis. Les enjeux sont cette fois plus importants.

Senne Lammens rassure et se rassure

"Quand j'ai une chance, c'est important de la saisir très vite. Après la Coupe du Monde, j'ai traversé une période un peu difficile. J'attendais ces matchs avec impatience, j'espérais pouvoir jouer. Je pense que je l'ai bien fait jusqu'à présent. Demain sera un jour important pour continuer sur cette lancée et devenir un élément clé de l'équipe", avance-t-il au micro de RTL.

Lammens peut compter sur un sélectionneur qui connaît ses qualités : Mark van Bommel n'avait pas hésité à le lancer comme gardien numéro un à l'Antwerp, alors que Jean Butez était encore bien installé entre les perches.

Mis en confiance par Van Bommel

"On s'entend bien, mais c'est quelqu'un qui noue très vite de bonnes relations avec les joueurs d'un noyau. Tout le monde s'en rend compte et le connait maintenant également déjà assez bien. Je dirais donc que ça matche bien avec moi, mais avec tout le monde aussi", nuance le portier de Manchester United.

Senne Lammens est conscient que Mike Penders continue comme ça, il sera un concurrent sérieux pour l'après-Courtois : "Pour l'instant, je suis numéro un. Mais je sais que ce statut peut vite changer. Tout ce que j'ai sous contrôle, ce sont mes prestations, je veux me concentrer là-dessus".

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