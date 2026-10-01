Le Portugal passe ses nerfs sur Brian Riemer, Christos Tzolis fauché en plein vol : les résultats de la soirée

Nouvelle soirée de Ligue des Nations au menu aux quatre coins de l'Europe. Petit tour d'horizon des principaux résultats. Avec quelques surprises à la clé.

Ce soir, deux sélectionneurs très discutés étaient aux prises. A ma gauche, Brian Riemer, vertement critiqué depuis la non-qualification du Danemark pour la Coupe du Monde, dont les choix ont été publiquement remis en cause par son capitaine. A ma droite, Jorge Jesus, au coeur d'une tempête sans précédent depuis le départ de Cristiano Ronaldo de la sélection.

Titularisé en pointe en l'absence de CR7, Gonçalo Ramos a rapidement fait oublier son aîné avec un but et un assist à Joao Cancelo en un quart d'heure pour permettre aux Portugais de mener 1-2 au repos (le Danemark avait dans un premier temps égalisé via Mikkel Damsgaard).

Le Danemark y croit mais finit par rendre les armes

Comme contre la Norvège (défaite 2-3), les Danois ont réussi à revenir avec le 2-2 signé Rasmus Højlund...pour mieux s'incliner ensuite. C'est cette fois Vitinha qui a permis au Portugal de définitivement repasser devant et signer une victoire plus que bienvenue, confortée par le 2-4 de João Félix dans les dernières minutes.

SIUUU | Le petit clin d'œil de Rasmus Højlund à Cristiano Ronaldo ! 🇩🇰😉 #DENPOR pic.twitter.com/Lq4XzoY1LW — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 1, 2026

🤩 | Vitinha inscrit son premier but avec le Portugal ! 🇵🇹✨ #DENPOR pic.twitter.com/EFm861c0b6



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Dans l'autre match du groupe, la Norvège a été surprise au Pays de Galles. Les visiteurs ont pourtant ouvert le score par l'entremise d'Oscar Bobb après dix minutes. Mais les Gallois ont égalisé via Daniel James dans le troisième quart d'heure et ont tout fait basculer à la reprise, en provoquant l'exclusion de Torbjørn Heggem pour marquer le 2-1 dans la foulée. Malgré la montée de l'Anderlechtois Thelo Aasgaard, la Norvège n'a pas réussi à recoller.

L'Allemagne lance enfin sa campagne

Cela jouait également dans le groupe 2. Jürgen Klopp a signé sa première victoire comme sélectionneur allemand. Sa Mannschaft s'est imposée 2-0 contre la Serbie grâce à Tom Bischof et Florian Wirtz. 32 tirs à 1, 3,82 expected goals à 0,01 : la domination teutonne était totale.

Les Pays-Bas ont par contre été surpris en Grèce (2-2). Et encore, les locaux menaient 2-0 malgré la sortie de Christos Tzolis sur blessure après un quatre d'heure. Les Néerlandais ont tout de même évité la défaite : Virgil van Dijk a montré la voie en réduisant le score, Tijani Reynders a ensuite égalisé à la 89e.