L'entraîneur de l'Italie Roberto Mancini écarte neuf joueurs avant d'affronter la France

Disposant d'un groupe très élargi, Roberto Mancini a écarté neuf joueurs avant le match de l'Italie contre la France, qui se tiendra ce vendredi soir à 20h45 au Stade de France, à Paris. Honest Ahanor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessina et Alessandro Romano ne se rendront ainsi pas en France pour affronter les Bleus.

Le tacticien italien a sélectionné 34 joueurs afin de tester de nouvelles choses et de trouver la bonne formule. Il ne s'agit donc pas d'une sanction du sélectionneur, mais plutôt d'une obligation d'écarter certains joueurs en raison de ce groupe très élargi.

Neuf joueurs laissés en Italie avant le déplacement au Stade de France (Paris)

Pour affronter la France, neuf joueurs ne feront pas le déplacement et resteront en Italie. Ils effectueront un travail individuel afin de se préparer pour le dernier match des Italiens dans cette trêve internationale face à la Turquie. Cette rencontre aura lieu lundi prochain à Bologne.

Roberto Mancini avait laissé dix joueurs en Italie face à la Turquie lundi. "Dans le but de gérer la préparation en vue des matchs prévus contre la France à Paris et à nouveau contre l'équipe nationale turque à Bologne et de ne pas soumettre l'ensemble de l'effectif à un transfert fatigant en Turquie", avait expliqué la Fédération italienne.

Face à la Turquie, l'Italie a remporté son premier match de cette campagne de Ligue des Nations. Les hommes de Roberto Mancini se sont imposés sur le score de 1-4 grâce à des buts d'Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, Michael Kayode et Francesco Pio Esposito.

Onze absents contre les Diables Rouges la semaine dernière



Contre la Belgique vendredi dernier, onze joueurs n'avaient pas été retenus par le sélectionneur de l'Italie Roberto Mancini. Après le départ de Nicolò Zaniolo sur blessure, le groupe est passé de 34 à 33 joueurs. Giacomo Raspadori a ensuite lui aussi quitté le rassemblement après s'être blessé à la cuisse face à la Turquie, faisant passer le groupe à 32 joueurs.