OFFICIEL : l'ancien Brugeois Krépin Diatta a trouvé un nouveau défi en Angleterre

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : l'ancien Brugeois Krépin Diatta a trouvé un nouveau défi en Angleterre
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Libre de tout contrat après la fin de son contrat à l'AS Monaco, l'ancien joueur du Club de Bruges, Krépin Diatta, a trouvé un nouveau club. Le Sénégalais a signé un contrat avec Watford, formation évoluant en Championship, la deuxième division anglaise. Le natif de Dakar a signé jusqu'au 30 juin 2027, avec une option pour une saison supplémentaire. Il portera le numéro 15.

Krépin Diatta n'est pas un nom inconnu en Belgique. Le Sénégalais a disputé un total de 95 matchs avec le Club de Bruges entre janvier 2018 et janvier 2021. Il a ensuite franchi un cap en rejoignant Monaco, où il a pris part à 143 matchs. Désormais arrivé à la fin de son contrat, il était à la recherche d'un nouveau défi.

Un nouveau défi à Watford après Monaco et Bruges

C'est finalement à Watford qu'il va donc poursuivre sa carrière. "Je suis très heureux de rejoindre l'équipe. Après avoir discuté avec les personnes ici, le projet était très clair dans ma tête", a-t-il déclaré. "Watford est un grand club qui évoluait encore en Premier League il n'y a pas si longtemps, et je pense que c'est là que le club doit être."

"Il est connu pour sa vitesse, ses dribbles et ses qualités techniques", vante Watford. "Il a disputé l'intégralité des minutes du Sénégal lors de la Coupe du monde de cet été. Il a été élu meilleur jeune joueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, lors de laquelle le Sénégal avait atteint la finale. Il compte près de 200 apparitions dans les principaux championnats européens et a pris part à 26 rencontres en Ligue des champions."

Un début de saison compliqué en Championship pour Watford

Watford démarre très mal sa saison en Championship. Le club anglais est 20e sur 24 dans l'antichambre du football anglais. L'équipe n'a pris que 8 points après huit journées. Le bilan est le suivant : deux victoires, deux matchs nuls et quatre défaites.

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