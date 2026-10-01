Sa dernière année ? Le Real Madrid prépare l’après-Courtois avec une cible de taille

Le Real Madrid pense à l’après-Thibaut Courtois. Pour remplacer à terme le gardien belge, le club espagnol surveillerait Gianluigi Donnarumma. Le portier de Manchester City ale profil recherché, mais son éventuel transfert dépendrait surtout de la situation des Citizens.

Thibaut Courtois n'est pas encore parti que le Real Madrid réfléchit à la suite. Le gardien belge a 34 ans et son contrat se termine en juin 2027, même si une année supplémentaire pourrait bientôt s'ajouter. Pas question de le pousser vers la sortie pour autant. À Madrid, l'idée serait plutôt de prévoir son remplacement assez tôt.

Un profil que le Real Madrid suit depuis des années

Gianluigi Donnarumma plaît beaucoup dans la capitale espagnole. D'après TeamTalk, le Real voit en lui un gardien capable de prendre la relève de Courtois lorsque le moment sera venu. Son physique, son expérience et son habitude des grands matchs européens jouent en sa faveur. Donnarumma connaît la Ligue des champions et la pression qui accompagne les clubs.

Minimum 45 millions d'euros selon sa valeur marchande

Mais aller le chercher à Manchester City ne sera pas une petite affaire. Donnarumma vient de commencer son aventure anglaise. Recruté au Paris Saint-Germain la saison passée pour 30 millions d'euros, il s'est engagé avec City jusqu'en 2030. Sa valeur marchande est estimée à 45 millions par le site Transfermarkt. Son salaire ne serait pas un problème pour le Real, qui pourrait s'aligner sur ses revenus actuels.

Manchester City pourrait être contraint de vendre plusieurs cadres

Les éventuelles sanctions visant les Skyblues sont susceptibles de modifier certains plans et, dans ce cas, plusieurs joueurs pourraient se retrouver au centre des discussions. Si Donnarumma devenait accessible dans des conditions avantageuses, Madrid pourrait avoir une vraie occasion à saisir. Pour l'instant, ce scénario est hypothétique.

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Courtois garde les clés du but madrilène et Donnarumma celles de Manchester City. Rien ne presse, mais le Real a souvent préféré penser plusieurs coups à l'avance lorsqu'un poste important est concerné.