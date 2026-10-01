Sclessin sold-out : chaude ambiance pour les Diables Rouges et un léger revenu pour le Standard

Premier sold-out de la saison à Sclessin, vendredi soir. Non pas pour une rencontre du Standard, mais bien pour la venue des Diables Rouges et la réception de la Turquie dans le cadre de la troisième journée de Ligue des Nations. Le Matricule 16 sera quant à lui indemnisé pour la location de son stade, où une chaude ambiance est attendue pour soutenir les hommes de Mark Van Bommel.

Tant que c'est en semaine, y compris un vendredi soir, et pas le week-end, coûts des effectifs de police obligent, le bourgmestre de Liège Willy Demeyer est toujours partant pour permettre au Standard d'organiser des rencontres internationales dans son stade.

Après Belgique - Liechtenstein au mois de novembre 2025 et République démocratique du Congo - Danemark début juin, les Diables Rouges seront de retour à Sclessin vendredi soir pour recevoir la Turquie dans le cadre de la troisième journée de Ligue des Nations.

Auteurs d'un 3/6 lors des deux premières journées, Mark Van Bommel et ses hommes évolueront devant un stade comble, annoncé sold-out par l'Union belge ce mercredi. Il y aura donc près de 30.000 personnes à Sclessin pour suivre cette rencontre.

Sold-out de Sclessin et plus de 200.000 € pour le Standard

C'est 10.000 personnes de moins que dans un Roi Baudouin forcément plus grand lundi soir contre la France, mais c'est aussi la plus grosse affluence du début de saison en bord de Meuse, où l'approche tactique pourtant plus offensive de Vincent Euvrard n'a pas encore permis de remplir à nouveau le stade des Rouches.

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Des Rouches qui seront indemnisés pour cette rencontre, comme le rapportent nos confrères de SudInfo, puisque le Matricule 16 recevra près de 220.000 € pour la location de son stade. Un petit profit sur lequel le Standard ne crache évidemment pas, tandis que l'ambiance devrait être chaude dans l'enceinte de Sclessin, ce qui a probablement poussé la Fédération à choisir ce stade pour organiser la rencontre.