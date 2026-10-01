Un ancien du Standard et des Diables tranche entre Lavia et Raskin : "Pour moi, il est meilleur dans tout"

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Un ancien du Standard et des Diables tranche entre Lavia et Raskin : "Pour moi, il est meilleur dans tout"
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Roméo Lavia a marqué des points avec les Diables Rouges contre la France. Steven Defour le considère comme le meilleur choix au poste de numéro 6.

Roméo Lavia n'a disputé que trois rencontres avec la Belgique, mais le milieu de terrain de Chelsea commence à prendre de la place. Lundi, face à la France, il a profité de sa première titularisation pour montrer ce qu'il pouvait apporter dans l'entrejeu. La défaite des Diables Rouges n'a pas effacé sa prestation, loin de là. Face à la Turquie vendredi à Sclessin, Lavia pourrait avoir gagné le droit de débuter à nouveau.

Defour place Roméo Lavia très haut dans la hiérarchie

Steven Defour a une idée précise de la hiérarchie. L'ancien Diable Rouge rappelle qu'une place en sélection peut évoluer selon les performances en club. "En équipe nationale, tout est souvent une question de forme et de performances. Si cela ne se passe pas très bien dans ton club et que tu cours derrière la forme, tu peux vite prendre place sur le banc chez les Diables. Et inversement. Roméo Lavia est très performant avec Chelsea en ce début de saison", via Le Soir. Une dynamique qui joue en faveur du jeune milieu.

Qui pour jouer à ses côtés ? Nicolas Raskin peut prétendre à une place, mais Youri Tielemans est difficile à écarter. Mark van Bommel en a fait son capitaine et compte clairement sur lui. "Effectivement, cela pourrait arriver que Raskin et Lavia soient alignés ensemble mais on sait aussi que si van Bommel a désigné Tielemans comme capitaine, c'est pour qu'il soit sur le terrain". Pour Defour, les difficultés rencontrées contre les Bleus ne doivent pas tout remettre en question. "Youri et Kevin ont connu des soucis lundi mais qui ne se retrouverait pas dans les problèmes face à la première nation mondiale, avec une équipe B qui pourrait facilement atteindre les quarts voire les demi-finales d'une Coupe du monde ?".

Lavia devant Raskin au poste de numéro 6

Mais lorsqu'il faut choisir un vrai numéro 6, Defour penche vers Lavia. Son positionnement et sa capacité à faire avancer rapidement le ballon correspondent, selon lui, à ce dont la Belgique a besoin devant sa défense. "Raskin se promène un peu plus alors que les Diables ont besoin d'un joueur davantage fixé sur sa position devant la défense. Quand Lavia récupère la balle, même s'il est sous pression, il joue directement de manière verticale vers l'avant". Cette faculté à résister au pressing puis à chercher une solution vers l'avant pourrait devenir précieuse dans le jeu belge.

"Lavia est meilleur dans tout"

Lire aussi… D'autres Diables Rouges contre la Turquie ? Mark Van Bommel devrait réaliser plusieurs changements
Et Defour va encore plus loin dans sa comparaison. "Raskin sait le faire aussi mais pour moi, Lavia est meilleur dans tout et est le numéro un au poste de 6, avec Raskin en numéro deux et Lavia restera le numéro un quand Amadou Onana reviendra". Le message est fort alors que la concurrence va augmenter avec le retour d'Onana en 2027. Vendredi contre la Turquie, pour le troisième match de groupe de cette Ligue des Nations, Lavia aura peut-être une nouvelle occasion de renforcer cette impression.

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