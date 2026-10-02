Ça lui allait si bien : fini le numéro 10 pour Mika Godts avec les Diables Rouges

Mika Godts ne portera plus le numéro 10 contre la Turquie. Le retour de Leandro Trossard change les choses pour le jeune ailier du PSG, titulaire lors des deux derniers matchs de la Belgique.

Mika Godts avait commencé cette Ligue des Nations avec le numéro 10 dans le dos. Ce vendredi contre la Turquie, à Sclessin, l'ailier du Paris Saint-Germain changera de maillot. Il retrouvera le 22, le même numéro que celui qu'il porte depuis son arrivée au PSG. Un changement qui s'explique par le retour de Leandro Trossard.

Un numéro dix temporaire

Godts avait récupéré le 10 pendant l'absence du joueur de Besiktas. Trossard n'était pas disponible pour les deux premières rencontres contre l'Italie et la France. Son retour dans le groupe change la donne. Le numéro lui revient et Godts reprend le 22, sans que ça ne cache un choix sportif de Mark van Bommel.

Le jeune ailier peut difficilement être déçu de son début de rassemblement. Titulaire en Italie, il avait réalisé un gros match et inscrit son premier but avec les Diables Rouges lors de la victoire 2-0. Une soirée importante pour un joueur qui ne comptait jusque-là que deux apparitions avec la Belgique. Il a ensuite enchaîné contre la France.

La presse française a apprécié son match contre les Bleus

Malgré la défaite 0-1 face aux Bleus, Godts avait de nouveau livré une prestation intéressante. Sa vitesse et sa capacité à provoquer ont été remarquées en France, où la presse a salué son match (Foot Mercato, le Parisien et L'Equipe). En quelques jours, le joueur du PSG a ajouté deux nouvelles sélections à son compteur et montré qu'il pouvait avoir un rôle à jouer dans cette équipe.

Sur le banc avec le retour de Leandro Trossard ?

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On ne sait pas encore si Godts va enchaîner avec une troisième titularisation ou pas, puisqu'il joue au même poste que Trossard. Réponse ce soir lorsque la composition sera disponible.