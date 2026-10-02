Accord trouvé : un ancien espoir belge va lancer le renouveau de Bordeaux...en sixième division

Les Girondins de Bordeaux et Baptiste Guillaume partagent le point commun d'avoir passé un été bien indécis. Les premiers dans l'attente de se débarasser des cadavres laissés par Gerard Lopez, le second face à la recherche d'un nouveau club. Les deux parties devraient prochainement se retrouver.

Un monument en péril : c'est peu dire quand on se penche sur la situation des Girondins de Bordeaux. Le club français, sextuple vainqueur de la Ligue 1, finaliste de la Coupe UEFA 1996 a été complètement coulé par Gerard Lopez.

L'hommes d'affaires luxembourgeois, que Mouscron ne connaît que trop bien, a laissé l'ancien club de Zinédine Zidane, Bixente Lizarazu, Christophe Dugarry, Marc Wilmots et Raymond Goethals à feu et à sang, cribblé de dettes.

Bordeaux a touché le fond

Les Girondins ont été relégués jusqu'en quatrième division, avant d'être carrément exclus des championnats nationaux il y a quelques mois. Cette semaine, il a été racheté pour un euro symbolique par Park Bench qui détient aussi des parts à Cordoue (deuxième division espagnole) et à Dunfermline Athletic (deuxième division écossaise).

En s'engageant à prendre en charge les dettes du club, Park Bench devrait permettre à l'équipe d'évoluer en Régional 1, le sixième échelon du football français. Mais pour cela, encore faut-il retrouver des joueurs. Le club est donc en train de s'affairer, en scrutant notamment le marché des profils sans contrat.

Baptiste Guillaume, nouvel attaquant des Girondins ?

Et à ce petit jeu, Bordeaux pourrait recruter du belge. Selon Clément Carpentier, journaliste pour L'Equipe, Baptiste Guillaume devrait être l'une des nouvelles recrues. L'attaquant belge de 31 ans est libre depuis la fin de son contrat au Mans, où il avait très peu joué (une titularisation, cinq montées au jeu en Ligue 2).





⚽️L'attaquant Baptiste Guillaume et le défenseur Namaroko Diallo vont rejoindre les @girondins. Ils ont donné leur accord. Nadjib Cissé devrait poursuivre l'aventure. Shamal et Trichard se questionnent... Pas évident de retrouver un (bon) contrat aujourd'hui. pic.twitter.com/jdfDFd70jz — Clement Carpentier (@clementcarpet) October 1, 2026

Formé à Mons, le Bruxellois avait très tôt quitté la Belgique, signant à Lens alors qu'il n'avait que 13 ans. Lille l'avait notamment recruté pour quatre millions d'euros avant de le céder à Angers en 2017.

Baptiste Guillaume apporterait une fameuse expérience : l'ancien Diablotin (quatre matchs avec les U21 belges) compte 77 matchs de Ligue 1 à son actif et a marqué pas moins de 44 buts en Ligue 2.