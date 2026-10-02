Après Olaru, c'est un vrai cadre de l'Union Saint-Gilloise qui quitte sa sélection blessé !

Catastophe potentielle pour l'Union Saint-Gilloise : Adem Zorgane a quitté la sélection d'Algérie, blessé, en même temps que l'ancien du Patro Eisden Anis Hadj Moussa. La fédération algérienne a annoncé sa blessure et son retour en club pour poursuivre son traitement.

Est-ce une simple mesure de précaution au vu de la longue trêve internationale en cours, voire même une décision prise en accord avec le staff de l'Union Saint-Gilloise ? Toujours est-il qu'Adem Zorgane ne disputera pas le prochain match de l'Algérie face au Niger, rencontre amicale prévue le 6 octobre prochain.

Le milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise a joué les deux rencontres qualificatives pour la Coupe d'Afrique des Nations, face à la Zambie ainsi qu'en déplacement au Burundi. Lors de ce dernier match, Adem Zorgane est monté au jeu à la mi-temps, et a disputé la rencontre jusqu'à son terme.

Adem Zorgane quitte la sélection : simple mesure de précaution ?

Mais apparemment, une petite blessure a été à déplorer dans la foulée. "Le sélectionneur national, M. Brahim Hemdani, a libéré ce vendredi les deux joueurs Anis Hadj Moussa et Adem Zorgane, forfaits pour le prochain match face au Niger", annonce la fédération algérienne de football via un communiqué officiel.

Les supporters de l'Union Saint-Gilloise seront donc probablement un peu inquiets pour leur meneur de jeu, véritable pilier de l'équipe de David Hubert et encore auteur d'un début de saison en boulet de canon au Parc Duden. Mais le fait qu'Adem Zorgane quitte la sélection avant un match amical peut laisser supposer qu'il ne s'agit que d'une mesure de précaution, les rencontres "importantes" ayant déjà été disputées.

Adem Zorgane, précise le communiqué de la fédération algérienne, "s'est blessé lors du dernier match face au Burundi". Il rentrera à Bruxelles afin de "poursuivre sa prise en charge et sa revalidation" au sein de son club.





C'est certainement une déception pour l'Unioniste, qui espère bien convaincre le nouveau sélectionneur des Fennecs Brahim Hemdani de lui laisser plus souvent sa chance que son prédécesseur, Vladimir Petkovic. Zorgane avait même été laissé à la maison pour la Coupe du Monde 2026, malgré une excellente saison sous les couleurs de l'Union Saint-Gilloise.

Darius Olaru était déjà sorti blessé

Adem Zorgane n'est pas le premier joueur de l'Union Saint-Gilloise à s'être blessé durant cette trêve. En effet, lors du match entre la Roumanie et la Bosnie-Herzégovine, Darius Olaru, titulaire côté roumain, a été victime d'un tacle très appuyé de la part d'Ermin Mahmic. Un tacle qui n'a été sanctionné que d'une carte jaune... mais qui a forcé l'Unioniste à quitter le terrain à la mi-temps.

Alors que l'USG a déjà perdu Kevin Mac Allister sur blessure pour une longue période, que Ross Sykes n'a pas encore fait son retour et que le calendrier européen sera très serré au retour de la trêve internationale, nul doute que David Hubert croisera les doigts en cette fin de trêve internationale. C'est aussi la rançon du succès : de plus en plus d'Unionistes rejoignent leur équipe nationale... avec le risque de s'y blesser.