Analyse De Bruyne magique, enfin le sourire de Lukaku : les notes des Diables contre la Turquie

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur des Diables Rouges
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De Bruyne magique, enfin le sourire de Lukaku : les notes des Diables contre la Turquie
Photo: © photonews
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Victoire de la Belgique ce vendredi soir à Sclessin dans le cadre de la troisième journée de Ligue des Nations. Un doublé de Kevin De Bruyne et un but de Romelu Lukaku, monté au jeu, ont permis aux Diables Rouges d'enregistrer un deuxième succès en trois rencontres sous les ordres de Mark Van Bommel. Voici les notes qui leur ont été attribuées.

Senne Lammens (7,5)

Attentif et auteur de plusieurs parades avant la pause pour maintenir la Belgique aux commandes. Il a donc été décisif.

Timothy Castagne (5)

Encore une fois loin d'être irréprochable dans ses interventions. La clean-sheet était l'essentiel et le contrat est rempli, non sans perdre la tête à certains moments.

Nathan Ngoy (6,5)

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"J'ai hâte, Sclessin c'est chez moi", nous disait-il lundi. Il l'a montré. Van Bommel et sa défense haute peuvent remercier ses couvertures.

Brandon Mechele (6)

A perdu des duels sur coup franc défensif qui auraient pu, voire dû permettre à la Turquie de faire mouche. A aussi effectué de bonnes interventions.

Maxim De Cuyper (5)

Impliqué dans le manque de coordination et de solidité de la défense belge. A laissé trop d'espace dans son dos en étant aspiré vers l'avant.

Youri Tielemans (5,5)

Deux ouvertures pour Godts en cinq minutes pour témoigner de son plan. L'idée était bonne, mais ses pertes de balle et ses retards ont salopé sa copie.

Hans Vanaken (6)

Titularisé à la place de Lavia, un choix offensif. Bon match, une Madjer qui aurait pu faire but (36e), mais ces trois-là au milieu, sans numéro 6, laissent trop d'ouvertures à l'adversaire.

Kevin De Bruyne (8)

Cramé ou pas, à 20 % de ses capacités physiques, ou plus, ou moins. Ces frappes signature, tant pour ouvrir le score que pour le doubler, montrent pourquoi il est toujours un joueur différent.

Dodi Lukebakio (5,5)

A trouvé deux fois le poteau et aurait pu alourdir le score, mais l'histoire retiendra qu'il n'a finalement pas profité des espaces laissés par la défense turque.

Mika Godts (6,5)

Du danger amené, des occasions créées, mais un dernier geste souvent manqué. A aussi tendance à faire le dribble de trop devant son propre rectangle.

Charles De Ketelaere (5,5)

L'aligner en pointe n'a pas fonctionné, y compris contre un adversaire moins bon qui a laissé de l'espace. Son assist pour Lukaku, en étant repositionné sur la droite, sauve sa note.

Roméo Lavia (6,5)

Sa montée en remplacement de Vanaken a apporté de l'équilibre dans un entrejeu qui manquait d'un numéro 6 comme lui.

Romelu Lukaku (6,5)

Un but qui va lui faire le plus grand bien sur un centre de De Ketelaere.

Non-noté : Leandro Trossard, Malick Fofana, Loïs Openda.

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