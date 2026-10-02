Des noms à retenir : deux jeunes Belges titulaires avec l'équipe première de la Juventus

En cette trêve internationale, les clubs tentent de garder le rythme en organisant des matchs amicaux. Dans les grandes écuries européennes, le départ des internationaux en sélection profite aux jeunes de la réserve. C'est ainsi que deux jeunes Belges étaient titulaires avec la Juventus contre Cremonese.

Avec dix points sur quinze en championnat et une victoire 5-0 pour lancer sa campagne d'Europa League, la Juventus ne réalise pas un mauvais début de saison. Cette après-midi, la Vieille Dame disputait une rencontre amicale contre Cremonese. Et avec deux Belges au coup d'envoi.

Un coup à jouer dans les prochains mois ?

Non pas Loïs Openda (prêté à Lyon et de toute façon appelé chez les Diables) mais bien Josue Grelaud (latéral gauche de 19 ans) et Grady Makiobo (milieu de terrain lui aussi âgé de 19 ans). Un bon signal de les voir lancés par Luciano Spaletti au milieu de noms confirmés comme Federico Gatti, Bremer, Daniele Rugani, Weston McKennie ou Randal Kolo Muani.

Josue Grelaud et Grady Makiobo sont TITULAIRES avec l’équipe première de la Juventus pour affronter Cremonese ! 🖤🤍 pic.twitter.com/ecg00kxBEl — Joueurs Belges 🇧🇪 (@JoueursBE) October 2, 2026

Josue Grelaud est un représentant du football liégeois. Après avoir tapé ses premiers ballons à Herve puis à Verviers, il file au Standard à ses 8 ans et y reste quatre saisons. Le latéral poursuit ensuite son écolage à Saint-Trond, Anderlecht et Louvain. C'est à Den Dreef que la Juventus l'a repéré il y a quatre ans.

Deux internationaux belges également sélectionnables par le Congo

Cette saison, il est un titulaire régulier de l'équipe de jeunes de la Juve, en Serie C. Il y est accompagné par Grady Mabioko. Le milieu de terrain a de son côté été formé au Club de Bruges, qu'il a quitté pour Turin à l'été 2025.





Les deux pensionnaires de la génération 2007 gravissent donc les échelons ensemble dans le Piémont. En sélection, Grelaud et Mabioko ont tous les deux porté les couleurs de la Belgique en U19, ils renseignent également chacun la nationalité sportive congolaise de par leurs origines familiales.

Malheureusement pour eux, cet amical n'a pas été triomphal puisque la Juventus a été battue 0-1. Mais ils feront à coup sur à nouveau parler d'eux à l'avenir dans la botte...et en Belgique.