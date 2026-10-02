Deux Diables Rouges suspendus lundi contre la France, et non des moindres

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le match des Diables Rouges face à la Turquie se déroulait plutôt bien au moment de siffler la mi-temps à Sclessin. Mais l'une des ombres au tableau pour Mark van Bommel est probablement le carton jaune de Youri Tielemans : cela signifie que le capitaine belge, qui n'a manqué aucun match pour le moment durant cette trêve, sera suspendu lundi au Stade de France.