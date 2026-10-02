Deux Diables Rouges suspendus lundi contre la France, et non des moindres

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Deux Diables Rouges suspendus lundi contre la France, et non des moindres
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Le match des Diables Rouges face à la Turquie se déroulait plutôt bien au moment de siffler la mi-temps à Sclessin. Mais l'une des ombres au tableau pour Mark van Bommel est probablement le carton jaune de Youri Tielemans : cela signifie que le capitaine belge, qui n'a manqué aucun match pour le moment durant cette trêve, sera suspendu lundi au Stade de France.

Florent Malice

Kevin De Bruyne a lui aussi pris son petit carton jaune

Si le carton jaune de Youri Tielemans a visiblement frustré le capitaine des Diables Rouges, Kevin De Bruyne, lui, a paru presque "réclamer" sa carte. Il a en effet frappé dans un ballon clairement après le coup de sifflet de l'arbitre, et a donc pris un carton jaune totalement évitable, sans paraître s'en émouvoir.

Résultat : avec ce second carton jaune durant cette trêve, De Bruyne sera absent lundi, suspendu pour le déplacement de la Belgique au Stade de France. Deux titulaires quasi-indiscutables de Mark van Bommel qui va donc devoir changer les choses pour ce dernier match. 

Le match des Diables Rouges face à la Turquie se déroulait plutôt bien au moment de siffler la mi-temps à Sclessin. Mais l'une des ombres au tableau pour Mark van Bommel est probablement le carton jaune de Youri Tielemans : cela signifie que le capitaine belge, qui n'a manqué aucun match pour le moment durant cette trêve, sera suspendu lundi au Stade de France.

Toute la frustration de Youri Tielemans se voyait au moment où il a reçu sa carte jaune, ce vendredi face à la Turquie. Forcé de commettre une faute d'antijeu après une perte de balle nonchalante de Hans Vanaken, le capitaine des Diables Rouges n'a pas vraiment protesté, conscient que c'était un carton jaune logique.

Mais ce carton signifie surtout que Tielemans manquera le prochain match des Diables. Il prend en effet là sa deuxième carte du rassemblement international, après celui reçu contre la France lundi, et sera donc suspendu pour le déplacement de lundi prochain au Stade de France.

Un milieu plus solide lundi ? 

Pour Mark van Bommel, c'est un petit casse-tête, car Tielemans, capitaine, était bien sûr indéboulonnable depuis le début de cette période internationale. Il avait disputé l'intégralité des deux premiers matchs et nul doute que le sélectionneur comptait le laisser dans l'entrejeu en France.

Reste à voir ce que fera Mark van Bommel, qui a opté pour un triangle très offensif dénué de "vrai' n°6 ce vendredi au coup d'envoi. Pourrait-il décider de faire l'inverse lundi, et d'aligner deux milieux défensifs, remplaçant Vanaken et Tielemans par Lavia et Raskin, par exemple ? Affaire à suivre.

Lire aussi… King Kev reste King Kev, même à 35 ans : De Bruyne illumine Sclessin, les Diables se jouent de la Turquie

Youri Tielemans avait déjà dû manquer un très gros match cette année : il s'était blessé à l'échauffement juste avant le quart de finale contre l'Espagne, le 10 juillet dernier à Los Angeles. 

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