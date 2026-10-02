"J'ai fondu en larmes dans les bras de Lukaku" : Axel Witsel marqué par son dernier match avec les Diables

Axel Witsel en a terminé avec les Diables Rouges. Après 140 sélections, le Liégeois raconte comment il a vécu ses adieux et parle de son attachement au Standard.

Axel Witsel a refermé le chapitre des Diables Rouges. Il avait une première fois annoncé sa retraite internationale en mai 2023. Un an plus tard, en mai 2024, il acceptait de revenir en sélection pour l'Euro. Gêné physiquement, il n'avait pas joué durant le tournoi. Son histoire avec la Belgique s'est poursuivie jusqu'à la dernière Coupe du monde 2026.

Des larmes pour son dernier match avec la Belgique

Après une discussion avec le nouveau sélectionneur Mark van Bommel, Witsel a compris que le moment était venu de laisser la place aux plus jeunes. L'ancien du Standard a disputé son 140e et dernier match avec les Diables durant ce Mondial, lors de l'élimination contre l'Espagne 1-2 en quarts de finale. Il savait que l'aventure s'arrêtait là.

"À la Coupe du monde, j'ai fondu en larmes dans les bras de Romelu Lukaku après le match contre l'Espagne. Je savais que c'était fini." Une décision qu'il vit sereinement. "Là, j'ai regardé les rencontres, ça ne m'a pas piqué. Je suis en paix avec moi-même", explique-t-il à L'Équipe.

Un ancien supporter de l'Équipe de France

Witsel regarde les Diables depuis son canapé. Le match contre la France lui a rappelé quelques souvenirs d'enfance. Son père étant Martiniquais, le Liégeois suivait beaucoup les Bleus lorsqu'il était jeune. "Quand j'étais petit, je regardais plus les matchs de la France que de la Belgique". Une génération l'a marqué. "Les Zidane, Blanc, Barthez... Ça m'a fait bizarre de ne pas jouer lundi avec la Belgique, j'aurais aimé croiser Zidane. C'était mon idole !"

Son premier titre avec le Standard

Sa longue carrière l'a emmené dans plusieurs pays, mais certains souvenirs de Sclessin sont difficiles à égaler. Formé au Standard de Liège, Witsel a remporté deux titres de champion de Belgique. Le premier conserve une valeur immense à ses yeux. "Le premier titre avec le Standard, niveau émotions, je le classe au même rang que notre troisième place de Coupe du monde en 2018".





La sélection est derrière lui, mais Witsel n'en a pas terminé avec le football. À 37 ans, il évolue à l'OGC Nice et porte le brassard de capitaine de sa nouvelle équipe. Il ne pense pas encore à raccrocher.