"J'avais vraiment besoin d'aide" : Toby Alderweireld explique comment un psy a sauvé sa carrière

Scott Crabbé, journaliste football
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"J'avais vraiment besoin d'aide" : Toby Alderweireld explique comment un psy a sauvé sa carrière
Photo: © photonews
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Toby Alderweireld restera à jamais dans les mémoires de l'Antwerp comme l'homme qui a mené le club au titre de champion en 2023. Sa retraite avait été célébrée, en famille, comme pour marquer le coup d'envoi d'une nouvelle vie aurpès des siens. Car concilier football et vie privée n'a pas été simple.

Toby Alderweireld parle de ces difficultés dans *Therapie*, une émission de la VRT. L'émission aborde notamment le moment où il est devenu père pour la première fois. Le Diable Rouge jouait alors pour Tottenham. Il a pu assister à la naissance de son enfant, mais a dû repartir le lendemain.

Un crève-coeur parmi tant d'autres dans la vie d'un joueur professionnel

"Imaginez devenir père pour la première fois et ne pas voir son enfant pendant 10 à 14 jours. C'est terriblement douloureux", a confié Alderweireld, évoquant les séquelles de cette épreuve. Après cela, sa vie de footballeur professionnel a repris son cours. Pourtant, l'ancien défenseur avait de plus en plus de mal à se séparer de sa famille.

"J'ai commencé à me demander : pourquoi est-ce que je fais tout ça ? On ne récupère jamais le temps perdu. J'ai dû voyager tellement de fois et je n'ai pas pu être là pour mon enfant. Alors je me suis dit : bon, peut-être que j'ai vraiment besoin d'aide pour remettre les choses sur les rails". Alderweireld a ensuite consulté un psychologue du sport pour en parler.

Déraciné depuis son adolescence

Il était important pour lui de pouvoir partager tout cela avec quelqu'un qui connaît bien le monde du sport de haut niveau et les sacrifices que cela implique.


Car des sacrifices, l'Anversois a dû en consentir dès son plus jeune âge. Comme lorsqu'il avait quitté le concon familial pour déménager à Amsterdam dès ses 15 ans. Un profond mal du pays avait suivi. Depuis, Alderweireld s'est endurci. Mais il reste un père comme les autres, qui a besoin d'être auprès des siens.

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