"Je n'avais plus qu'à signer" : Axel Witsel raconte le transfert avorté qui a changé sa carrière

Du haut de ses 37 ans, Axel Witsel est toujours bien actif à Nice. Le Liégeois a vécu une carrière parfois surprenante en matière de choix de clubs, il revient sur ces quelques transferts marquants en toute franchise.

Benfica comme équipe du subtop, le Zénith Saint-Pétersbourg comme première déviation sur la route de l'Asie, un an et demi au Tianjin Tianhai, le sommet de sa carrière à Dortmund et à l'Atletico Madrid, une saison à Gérone, ce nouveau défi à Nice : lorsqu'il était la next big thing du football belge au Standard, Axel Witsel ne s'imaginait sans doute pas vivre sa carrière dans cet ordre. Mais les choix de clubs et les aléas du mercato l'ont décidé ainsi.

Le championnat chinois, un choix financier assumé

Outre sa décision de bel et bien prendre sa retraite internationale, l'ancien Diable Rouge est revenu pour L'Equipe sur ses escapades parfois inattendues. Tout commence par ce départ au Portugal, aiguillé par Lucien D'Onofrio : "Benfica, j'aurais pu y rester cinq ans, mais le Zénith Saint-Pétersbourg a levé ma clause au bout d'un an", se rappelle-t-il.

Il restera quatre ans et demi en Russie avant de partir en Chine : "Autant je peux entendre qu’on dise que je suis parti pour l’argent en Chine. C’est vrai. Autant je ne suis pas d’accord pour la Russie. OK, il y avait un gros contrat, mais j’ai continué à jouer la Ligue des champions chaque année".

Tout proche de signer à la Juventus

Au lieu de signer à Tianjin, Witsel était sur le point de mettre le cap sur une autre destination : "À la base, six mois plus tôt, je devais aller à la Juventus. Je n'avais plus qu'à signer le contrat mais le Zénith m'a retenu, faute de remplaçant. La Juve est revenue ensuite mais Tianjin était là aussi, et j’ai craqué, je suis parti en Chine. Il ne faut pas se leurrer, c’était impossible à refuser niveau contrat".

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Une carrière qui le mène aujourd'hui à Nice, où il coule des jours heureux : "En arrivant dans le vestiaire, j'ai vu mon maillot avec le brassard à côté. Je me suis dit : 'C'est pour moi, pas pour moi ?'. Après, le coach a pris la parole devant le groupe pour dire que j'allais être le capitaine. J'ai dit pas de problème".