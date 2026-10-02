La poisse pour Anderlecht : l'absence de Giulian Biancone sera plus longue que prévue

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
La poisse pour Anderlecht : l'absence de Giulian Biancone sera plus longue que prévue
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4388

Giulian Biancone s'était blessé à la cuisse lors du déplacement d'Anderlecht à Malines. Le Sporting pensait pouvoir le récupérer pour la reprise du championnat. Mais le défenseur français devrait être retenu à l'infirmerie un peu plus longtemps que prévu.

Touché à la cuisse, Giulian Biancone avait dû quitter ses partenaires après un peu plus d'une demi-heure derrière les Casernes. C'est Andrew Omobamidele, débarqué de Strasbourg quelques jours plus tôt, qui l'avait remplacé au pied levé, tant en cours de match contre le KV que dans le onze de base contre Zulte Waregem et Lyon. Avec des fortunes diverses à la clé.

Les trois semaines de trêve internationale devaient permettre à l'infirmerie de se délester de ses blessés. Si Ilay Camara a bien fait son retour à l'entraînement, cela prend un peu plus de temps pour Biancone.

Un retour repoussé

Victime d'une lésion du muscle fléchisseur de la jambe, le Français ne sera pas de la partie pour les premiers matchs d'Anderlecht. Il n'était d'ailleurs pas présent à l'entraînement ouvert au public en préambule du fan day.

Het Laatste Nieuws rapporte que l'ancien compère de Jérémy Taravel dans la défense du Cercle de Bruges manquera au minimum les prochaines échéances contre...le Cercle de Bruges et le Dinamo Zagreb en Europa League. Un point sera ensuite fait sur sa situation. 

Andrew Omobamidele continuera à le suppléer

C'est d'ailleurs pour cela qu'Andrew Omobamidele n'a pratiquement pas eu de vacances pendant cette trêve : l'international irlandais est resté à Neerpede pour continuer de se préparer au mieux, en s'imprégnant encore un peu plus de ses nouveaux coéquipiers de la philosophie de Vitor Bruno.

Il n'était toutefois pas arrivé en manque de rythme à Bruxelles, portant même le brassard de capitaine de son équipe lors de son dernier match sous les couleurs de Strasbourg contre Lens, juste avant son départ surprise.

Le forfait de Giulian Biancone n'en est pas moins une tuile vu le leadership du Français dans l'arrière-garde. Toujours dans cette charnière centrale, notons également le retour de Lucas Hey, qui est à nouveau mobilisable mais devra convaincre le staff.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Anderlecht
Giulian Biancone

Plus de news

Il faudra montrer plus contre Charleroi : le Standard battu à Lens

Il faudra montrer plus contre Charleroi : le Standard battu à Lens

15:30
La RAAL et Charleroi en plantent quatre, l'Union garde le rythme : le point sur les amicaux du jour

La RAAL et Charleroi en plantent quatre, l'Union garde le rythme : le point sur les amicaux du jour

15:00
"Je n'avais plus qu'à signer" : Axel Witsel raconte le transfert avorté qui a changé sa carrière

"Je n'avais plus qu'à signer" : Axel Witsel raconte le transfert avorté qui a changé sa carrière

14:30
Une star du Real Madrid a découvert Sclessin : "Notre peuple et mes coéquipiers me font confiance"

Une star du Real Madrid a découvert Sclessin : "Notre peuple et mes coéquipiers me font confiance"

13:30
Ça lui allait si bien : fini le numéro 10 pour Mika Godts avec les Diables Rouges

Ça lui allait si bien : fini le numéro 10 pour Mika Godts avec les Diables Rouges

12:30
Deux buts et deux passes décisives : le nouveau crack de Bruges cartonne avec l'Espagne U21

Deux buts et deux passes décisives : le nouveau crack de Bruges cartonne avec l'Espagne U21

12:00
Blessé, Kylian Mbappé déclenche une nouvelle polémique : son comportement agace en Espagne

Blessé, Kylian Mbappé déclenche une nouvelle polémique : son comportement agace en Espagne

11:30
"J'ai fondu en larmes dans les bras de Lukaku" : Axel Witsel marqué par son dernier match avec les Diables

"J'ai fondu en larmes dans les bras de Lukaku" : Axel Witsel marqué par son dernier match avec les Diables

11:02
"Nous verrons ce qui se passera" : le cas Cristiano Ronaldo continue de secouer le Portugal

"Nous verrons ce qui se passera" : le cas Cristiano Ronaldo continue de secouer le Portugal

10:30
Un retour et plusieurs déceptions : voici les cinq Diables Rouge envoyés en tribune face à la Turquie

Un retour et plusieurs déceptions : voici les cinq Diables Rouge envoyés en tribune face à la Turquie

10:00
Les Diables Rouges de retour à Sclessin : suivez Belgique - Turquie en direct commenté (coup d'envoi à 20h45)

Les Diables Rouges de retour à Sclessin : suivez Belgique - Turquie en direct commenté (coup d'envoi à 20h45)

09:15
L'héritage de Kevin De Bruyne à Manchester City menacé ? "Je serais furieux"

L'héritage de Kevin De Bruyne à Manchester City menacé ? "Je serais furieux"

09:30
"Pour une mi-temps ou pour une heure" : Philippe Albert réclame du changement face à la Turquie

"Pour une mi-temps ou pour une heure" : Philippe Albert réclame du changement face à la Turquie

09:03
1
"Certains joueurs jouent les traducteurs" : Mark van Bommel s'explique sur la langue utilisée avec les Diables

"Certains joueurs jouent les traducteurs" : Mark van Bommel s'explique sur la langue utilisée avec les Diables

08:31
1
Miser sur les jeunes, une recette qui fonctionne ? Les choix des clubs de Jupiler Pro League passés au crible Analyse

Miser sur les jeunes, une recette qui fonctionne ? Les choix des clubs de Jupiler Pro League passés au crible

08:00
Un Diable aurait pu jouer pour la Guinée : "La fédération m'a contacté"

Un Diable aurait pu jouer pour la Guinée : "La fédération m'a contacté"

07:00
"D'une certaine manière, ils ont truqué la compétition" : Thibaut Courtois charge ses anciens rivaux

"D'une certaine manière, ils ont truqué la compétition" : Thibaut Courtois charge ses anciens rivaux

06:30
La déontologie mise de côté ? L'initiative d'Anderlecht qui met la Ville de Bruxelles sous tension

La déontologie mise de côté ? L'initiative d'Anderlecht qui met la Ville de Bruxelles sous tension

20:00
Le Portugal passe ses nerfs sur Brian Riemer, Christos Tzolis fauché en plein vol : les résultats de la soirée

Le Portugal passe ses nerfs sur Brian Riemer, Christos Tzolis fauché en plein vol : les résultats de la soirée

22:45
"Je ne peux pas regarder ça" : Olivier Deschacht dans de sales draps après ses propos polémiques

"Je ne peux pas regarder ça" : Olivier Deschacht dans de sales draps après ses propos polémiques

20:30
3
Deux équipes de D1A lourdement battues, Felice Mazzù garde le sourire : le point sur les amicaux du jour

Deux équipes de D1A lourdement battues, Felice Mazzù garde le sourire : le point sur les amicaux du jour

22:30
Ambiance avant de défier les Diables : le sélectionneur turc recadre la presse à Sclessin

Ambiance avant de défier les Diables : le sélectionneur turc recadre la presse à Sclessin

22:00
L'autre gagnant des deux matchs des Diables : "Je veux devenir un élément clé de l'équipe"

L'autre gagnant des deux matchs des Diables : "Je veux devenir un élément clé de l'équipe"

21:30
Il n'y a pas que Courtois : l'autre gardien qui affole l'Espagne vient de Liège

Il n'y a pas que Courtois : l'autre gardien qui affole l'Espagne vient de Liège

21:00
Le sort s'acharne : un ancien du Standard gravement blessé dix minutes après son retour à la compétition

Le sort s'acharne : un ancien du Standard gravement blessé dix minutes après son retour à la compétition

19:30
"J'étais très énervé" : Thibaut Courtois revient sur le "seum" après la défaite face à la France en 2018

"J'étais très énervé" : Thibaut Courtois revient sur le "seum" après la défaite face à la France en 2018

19:00
1
Le Club de Bruges a voulu garder ce jeune talent belge, mais pourtant il joue peu : le point sur la situation Analyse

Le Club de Bruges a voulu garder ce jeune talent belge, mais pourtant il joue peu : le point sur la situation

18:30
Van Bommel annonce un premier changement à Sclessin : "Partez du principe qu'il ne va pas débuter"

Van Bommel annonce un premier changement à Sclessin : "Partez du principe qu'il ne va pas débuter"

18:00
"Ce n'est absolument pas vrai" : Mark van Bommel met les choses au clair sur la situation de Romelu Lukaku

"Ce n'est absolument pas vrai" : Mark van Bommel met les choses au clair sur la situation de Romelu Lukaku

17:30
"C'est un rêve de jouer en équipe première" : Lucas Noubi rêve des Diables Rouges

"C'est un rêve de jouer en équipe première" : Lucas Noubi rêve des Diables Rouges

17:00
OFFICIEL : l'ancien Brugeois Krépin Diatta a trouvé un nouveau défi en Angleterre

OFFICIEL : l'ancien Brugeois Krépin Diatta a trouvé un nouveau défi en Angleterre

16:20
"Il y a de la pression" : Mark van Bommel conscient de l'enjeu avant d'affronter la Turquie

"Il y a de la pression" : Mark van Bommel conscient de l'enjeu avant d'affronter la Turquie

01/10
L'entraîneur de l'Italie Roberto Mancini écarte neuf joueurs avant d'affronter la France

L'entraîneur de l'Italie Roberto Mancini écarte neuf joueurs avant d'affronter la France

01/10
Leandro Trossard disponible face à la Turquie ? Mark van Bommel donne des nouvelles de son joueur

Leandro Trossard disponible face à la Turquie ? Mark van Bommel donne des nouvelles de son joueur

01/10
"C'était une fin un peu triste pour moi, mais..." : Lucas Noubi revient sur son passage au Standard de Liège

"C'était une fin un peu triste pour moi, mais..." : Lucas Noubi revient sur son passage au Standard de Liège

01/10
Thibaut Courtois a fait son choix pour le Ballon d'Or : "Tout le monde est impressionné par sa vitesse"

Thibaut Courtois a fait son choix pour le Ballon d'Or : "Tout le monde est impressionné par sa vitesse"

01/10

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
SK Beveren SK Beveren 09/10 Lommel SK Lommel SK
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 10/10 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 10/10 FC Bruges FC Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 La Gantoise La Gantoise
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 11/10 STVV STVV

Dernières réactions

Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Je ne peux pas regarder ça" : Olivier Deschacht dans de sales draps après ses propos polémiques Pogi Pogi a propos de "Pour une mi-temps ou pour une heure" : Philippe Albert réclame du changement face à la Turquie Union 60 Union 60 a propos de "J'étais très énervé" : Thibaut Courtois revient sur le "seum" après la défaite face à la France en 2018 Union 60 Union 60 a propos de "Certains joueurs jouent les traducteurs" : Mark van Bommel s'explique sur la langue utilisée avec les Diables Union 60 Union 60 a propos de Vincent Mannaert n'est plus le directeur sportif de l'URBSFA, il occupera désormais un nouveau poste important Union 60 Union 60 a propos de "C'est au Real Madrid que je dois tout" : Courtois justifie sa pause avec les Diables Rouges Pogi Pogi a propos de D'autres Diables Rouges contre la Turquie ? Mark Van Bommel devrait réaliser plusieurs changements Pogi Pogi a propos de Un ancien du Standard et des Diables tranche entre Lavia et Raskin : "Pour moi, il est meilleur dans tout" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Il y a du bon dans Van Bommel" : Obelgix positif avant de revenir... là où il est né, au Stade de France Union 60 Union 60 a propos de Impossible en Belgique : on sait enfin où l'Union 'recevra' l'Hapoel Beer Sheva Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved