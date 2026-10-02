La poisse pour Anderlecht : l'absence de Giulian Biancone sera plus longue que prévue

Giulian Biancone s'était blessé à la cuisse lors du déplacement d'Anderlecht à Malines. Le Sporting pensait pouvoir le récupérer pour la reprise du championnat. Mais le défenseur français devrait être retenu à l'infirmerie un peu plus longtemps que prévu.

Touché à la cuisse, Giulian Biancone avait dû quitter ses partenaires après un peu plus d'une demi-heure derrière les Casernes. C'est Andrew Omobamidele, débarqué de Strasbourg quelques jours plus tôt, qui l'avait remplacé au pied levé, tant en cours de match contre le KV que dans le onze de base contre Zulte Waregem et Lyon. Avec des fortunes diverses à la clé.

Les trois semaines de trêve internationale devaient permettre à l'infirmerie de se délester de ses blessés. Si Ilay Camara a bien fait son retour à l'entraînement, cela prend un peu plus de temps pour Biancone.

Un retour repoussé

Victime d'une lésion du muscle fléchisseur de la jambe, le Français ne sera pas de la partie pour les premiers matchs d'Anderlecht. Il n'était d'ailleurs pas présent à l'entraînement ouvert au public en préambule du fan day.

Het Laatste Nieuws rapporte que l'ancien compère de Jérémy Taravel dans la défense du Cercle de Bruges manquera au minimum les prochaines échéances contre...le Cercle de Bruges et le Dinamo Zagreb en Europa League. Un point sera ensuite fait sur sa situation.

Andrew Omobamidele continuera à le suppléer

C'est d'ailleurs pour cela qu'Andrew Omobamidele n'a pratiquement pas eu de vacances pendant cette trêve : l'international irlandais est resté à Neerpede pour continuer de se préparer au mieux, en s'imprégnant encore un peu plus de ses nouveaux coéquipiers de la philosophie de Vitor Bruno.





Il n'était toutefois pas arrivé en manque de rythme à Bruxelles, portant même le brassard de capitaine de son équipe lors de son dernier match sous les couleurs de Strasbourg contre Lens, juste avant son départ surprise.

Le forfait de Giulian Biancone n'en est pas moins une tuile vu le leadership du Français dans l'arrière-garde. Toujours dans cette charnière centrale, notons également le retour de Lucas Hey, qui est à nouveau mobilisable mais devra convaincre le staff.