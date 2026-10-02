La RAAL et Charleroi en plantent quatre, l'Union garde le rythme : le point sur les amicaux du jour

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La RAAL a gardé le rythme avec un match amical du côté de Dunkerque. Les hommes d'Edward Still ont parfaitement répété leurs gammes, s'imposant 0-4 chez les pensionnaires de Ligue 2. De son côté, Charleroi en a également planté quatre contre les Francs Borains, après avoir été mené. Victoire également pour l'Union Saint-Gilloise contre Lokeren.