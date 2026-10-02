La RAAL et Charleroi en plantent quatre, l'Union garde le rythme : le point sur les amicaux du jour

Scott Crabbé, journaliste football
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La RAAL et Charleroi en plantent quatre, l'Union garde le rythme : le point sur les amicaux du jour
Photo: © photonews
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La RAAL a gardé le rythme avec un match amical du côté de Dunkerque. Les hommes d'Edward Still ont parfaitement répété leurs gammes, s'imposant 0-4 chez les pensionnaires de Ligue 2. De son côté, Charleroi en a également planté quatre contre les Francs Borains, après avoir été mené. Victoire également pour l'Union Saint-Gilloise contre Lokeren.

Scott Crabbé

L'Union Saint-Gilloise victorieuse contre Lokeren

Comme bon nombre d'autres équipes de Pro League, l'Union Saint-Gilloise disputait aujourd'hui un match amical pour garder le rythme. Les troupes de David Hubert l'ont emporté 3-1 contre Lokeren. Avec notamment un doublé de Mateo Biondic.

Privé de plusieurs internationaux, David Hubert a aligné une équipe assez expérimentale. Devant le troisième gardien Keo Boets, la charnière centrale était composée de Nohim Chibani, Massiré Sylla et Nikky Havenaar.

Tandis que Guilherme et Louis Patris animaient les flancs, Ivan Pavlic, Rob Schoofs et Anouar Ait El Hadj étaient dans l'entrejeu, derrière le duo Ilan Hurtevent - Mateo Biondic en pointe.

Le dernier cité a confirmé son état de forme étincelant en inscrivant un doublé. Comme l'écrit La Dernière Heure, le troisième but a été marqué par Bertram Kvist. Il s'agit d'un milieu de terrain de 21 ans, arrivé de Naestved (troisième division danoise) cet été et actif avec les U23 de l'Union en cette première partie de saison.

Scott Crabbé

Charleroi s'impose contre les Francs Borains

Les Zèbres avaient également un match amical au menu contre les Francs Borains. La rencontre s'est tenue à huis clos au Mambourg, sous la forme de deux mi-temps de 60 minutes. L'occasion de donner du temps de jeu à tout le monde dans les deux camp. Le premier acte est à l'avantage des visiteurs, qui ont mené 0-2 au repos grâce à des buts de Raymond Asante (prêté par Charleroi) et Enzo Faty. Mais en deuxième mi-temps, le Sporting a renversé la situation, plantant quatre buts grâce à Tristan Rowe (auteur d'un doublé), Ryan George (joueur U23) et Jakob Romsaas.

La RAAL a gardé le rythme avec un match amical du côté de Dunkerque. Les hommes d'Edward Still ont parfaitement répété leurs gammes, s'imposant 0-4 chez les pensionnaires de Ligue 2.

Le staff louviérois a décidé de combler ces trois semaines de trêve internationale avec deux matchs amicaux. Après la victoire 3-1 contre le RWDM, place à la deuxième rencontre contre l'USL Dunkerque. 

Edward Still a cette fois aligné une équipe plus proche de son onze type de début de saison. Mais des garçons comme Djibril Lamego et Nolan Gillot (convaincants face au RWDM et forces vives de Frédéric Taquin la saison dernière) ont conservé leur place dans le onze.

Mustapha Isah continue sur sa lancée

Et avec toujours le duo Mustapha Isah - Elias Filet aligné devant. Zsombor Gruber et Marius Courcoul étaient par contre partis en sélection (respectivement les U21 hongrois et les U21 français).

Le onze de la RAAL : Peano - Lamego, Nkoa, Okou - Delos, Wade, Ito, Kovacs, Gillot - Isah, Filet

Les Loups ont livré un match appliqué et ont même pris les devants en première mi-temps, avec un but de l'inévitable Mustapha Isah, qui marque donc également lors de tous les matchs amicaux.

La Louvière fait tourner le marquoir dans la dernière demi-heure

Dans le deuxième acte, la RAAL a fait le break peu après l'heure de jeu. Les Verts ont fait le plein de confiance en plantant deux autres buts pour s'offrir une victoire 0-4. Isah s'est offert un doublé, Elias Filet et Thierry Lutonda ont également marqué. De bon augure avant la reprise du championnat contre le Club de Bruges.

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