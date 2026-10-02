Miser sur les jeunes, une recette qui fonctionne ? Les choix des clubs de Jupiler Pro League passés au crible

Les jeunes gagnent du terrain en Jupiler Pro League, mais les clubs les utilisent très différemment. Certains misent pleinement sur eux, d'autres beaucoup moins.

Faire appel à de jeunes joueurs est-il la solution ? Non, certainement pas. Mais dans ce championnat de transition qu'est le nôtre, il est intéressant de voir quelles équipes utilisent le plus les jeunes joueurs issus de leurs rangs.

C'est frappant de constater que l'Union Sain-Gilloise ferme la marche. En 2026, elle n'a accordé que 0,3 % de son temps de jeu à des joueurs appartenant à la catégorie des moins de 21 ans. Aucune équipe de notre pays ne fait moins bien, mais les Bruxellois sont co-leaders du classement.

L'Union, dernière de la classe en ce qui concerne l'utilisation des joueurs U21 en Jupiler Pro League

Le Sporting Charleroi occupe une seizième place avec à peine cinq pour cent du temps de jeu accordé aux joueurs U21. Seul le Standard se situe entre ces deux équipes, et les Rouches se trouvent eux aussi dans la colonne de gauche que dans celle de droite du vrai classement.

À l'autre extrémité du classement, on retrouve le Cercle de Bruges qui, selon DAZN, a accordé près d'un quart de son temps de jeu à des joueurs U21 en 2026. Anderlecht avait beaucoup misé sur les jeunes la saison dernière et figure dans le top 5, derrière l'Antwerp et Genk, mais devant le Club de Bruges.

Les jeunes se distinguent en Jupiler Pro League

Le CIES Football Observatory s'est penché plus en profondeur sur l'ensemble des noyaux de cette saison. Le KVC Westerlo possède l'effectif le plus jeune, devant le Cercle de Bruges et le Royal Antwerp, qui a fortement rajeuni. Les résultats sont parfois liés à la jeunesse.





Courtrai et Beveren font partie des équipes les plus expérimentées, mais ça ne rapporte pas grand-chose jusqu'ici, surtout dans le cas de Courtrai.

Plusieurs équipes comptent des joueurs présents depuis moins d'un an en moyenne

Westerlo détient le record. Le joueur moyen fait partie du noyau depuis 9,2 mois. C'est évidemment ce qui arrive lorsque l'on remplace plus d'une équipe entière de joueurs dans un effectif qui n'est pas très large. La Louvière a fait la même chose.Cela donne un temps de présence moyen de 9,2 mois. Et l'Antwerp fait aussi partie, selon les chiffres du CIES, des équipes dont les joueurs ne sont pas présents depuis un an. Ils sont dans le noyau depuis 10,5 mois en moyenne.