"Nous verrons ce qui se passera" : le cas Cristiano Ronaldo continue de secouer le Portugal

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Nous verrons ce qui se passera" : le cas Cristiano Ronaldo continue de secouer le Portugal
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Le Portugal s'est imposé 2-4 au Danemark sans Cristiano Ronaldo. Après la rencontre, Jorge Jesus et Nuno Mendes ont été interrogés sur son possible retour.

Le Portugal avait besoin de parler football après plusieurs jours marqués par le départ de Cristiano Ronaldo de la sélection. Il l'a fait de la meilleure manière au Danemark, avec quatre buts et une victoire 2-4. Mais au coup de sifflet final, le nom de CR7 est revenu dans les questions. Jorge Jesus n'a pas souhaité s'attarder sur le sujet. "Maintenant, nous devons nous concentrer sur le match au Dragão et sur ce que nous pouvons y faire. Après le match au Dragão, nous verrons ce qui se passera."

Gonçalo Ramos n'a pas laissé passer sa chance

Sans Ronaldo, Gonçalo Ramos avait la responsabilité d'occuper la pointe de l'attaque. L'attaquant a répondu présent avec un but et une passe décisive pour João Cancelo en quinze minutes. Damsgaard avait égalisé entre les deux réalisations portugaises, permettant au Danemark de rester dans le match. A la pause, le Portugal menait 1-2 et Ramos avait réussi son pari.

Rasmus Højlund rend hommage à CR7

Rasmus Højlund a ramené les siens à 2-2, comme pour rappeler les difficultés du Portugal. Il a célébré son but comme Ronaldo, avec son fameux "Siu". Mais cette fois, les hommes de Jorge Jesus n'ont pas craqué. Vitinha leur a redonné l'avantage. João Félix a inscrit le quatrième but dans les dernières minutes. Un succès qui offre un peu d'air à un sélectionneur fortement critiqué ces derniers jours.

Jorge Jesus ne répond pas à la question

Jesus a été interrogé sur un possible retour de Ronaldo en sélection. Sa réponse a servi à remettre la prestation collective au premier plan. "Est-ce que j'accepterais le retour de Cristiano Ronaldo s'il voulait revenir ? Eh bien, l'équipe nationale portugaise a livré une prestation de très haut niveau aujourd'hui, non ? Nous avons marqué quatre buts et, à mon avis, réalisé un match de premier ordre. C'est plus important que tout le reste." Pas de oui, pas de non : le dossier attendra.

Lire aussi… Cristiano Ronaldo et le Portugal, c'est fini ? La Fédération portugaise pourrait lourdement le sanctionner
Nuno Mendes a adopté la même prudence lorsqu'il a été questionné sur son ancien capitaine. "C'est un joueur de l'équipe nationale et nous sommes plus concentrés sur ce que nous devons faire maintenant et sur ce que le sélectionneur veut nous apporter. Pour le reste, ce n'est pas à nous de décider. Nous sommes là pour accueillir n'importe quel joueur qui nous rejoint".

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