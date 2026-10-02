"Pour une mi-temps ou pour une heure" : Philippe Albert réclame du changement face à la Turquie

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Pour une mi-temps ou pour une heure" : Philippe Albert réclame du changement face à la Turquie
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La Belgique affronte la Turquie ce vendredi à Sclessin. Philippe Albert aimerait voir quelques changements dans le onze de Mark van Bommel pour cette rencontre.

Romelu Lukaku titulaire contre la Turquie ? Pour Philippe Albert, la question ne se pose pas. L'ancien Diable estime que le match de vendredi tombe au bon moment pour remettre l'attaquant dans le onze. "Face à une Turquie qui vient de se manger cinq buts en l'espace de deux matchs à domicile et qui jouera donc avec un bloc bas, il s'agira d'une rencontre idéale pour relancer Lukaku", via le journal Le Soir.

Romelu Lukaku doit jouer pour Philippe Albert

Pas besoin de lui faire jouer 90 minutes. L'important, selon Albert, est de lui donner du temps de jeu dès le départ. "Pour une mi-temps ou pour une heure, peu importe. Mais si van Bommel veut que ce rassemblement de quatre matchs soit profitable à son leader charismatique, il ne doit pas tergiverser et l'aligner dès le coup d'envoi." Le consultant s'attend à voir du changement au milieu.

Romeo Lavia ne jouera pas

Romeo Lavia pourrait souffler après les efforts consentis avec Chelsea et contre la France. "Il ne faut pas le brûler après un enchaînement de matchs avec Chelsea comme il n'en avait pas connu depuis au moins trois ans". Albert verrait Nicolas Raskin le remplacer. Le Liégeois retrouverait Sclessin, où il a joué pendant plusieurs saisons avec le Standard de Liège.

Le retour de Nicolas Raskin à Liège

Albert imagine Raskin profiter de ce retour à Liège. "Le contexte est idéal pour Raskin qui sera gonflé à bloc à l'idée de se produire dans un stade de Sclessin où il a vécu énormément d'émotions lors de sa première partie de carrière. Il aura inévitablement le public derrière et l'entraînera dans son sillage." La suspension de Moreira libère une place. Dodi Lukebakio, intéressant lors de ses deux montées au jeu, pourrait débuter.

Et KDB ?

Lire aussi… Un retour et plusieurs déceptions : voici les cinq Diables Rouge envoyés en tribune face à la Turquie
Et puis il y a Kevin De Bruyne. A 35 ans, le milieu de Naples est un joueur à part aux yeux d'Albert. L'ancien défenseur l'a constaté lors du déplacement en Italie. "Mais on l'a vu à Rome, quand il bénéficie de quelques secondes pour contrôler le ballon, il reste au-dessus de tout le monde". Avec Lukaku devant lui et quelques changements autour, KDB pourrait encore avoir les clés du jeu belge.

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