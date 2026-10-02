Son pays ne l'a pas oublié : Anderlecht aurait reçu des offres pour l'un de ses grands talents l'été dernier !

Enzo Sternal a rejoint le RSC Anderlecht en janvier 2025, entouré de grandes attentes. Énorme talent du centre de formation de l'Olympique de Marseille, il a rapidement montré ses qualités mais s'est gravement blessé aux ligaments croisés. Le Français retrouve cependant son meilleur niveau, ce qui n'échappe pas aux regards dans son pays.

Enzo Sternal est arrivé au RSC Anderlecht un peu à la surprise générale : alors âgé de 17 ans seulement, il était considéré comme l'un des plus grands talents du centre de formation de l'OM, et du football français de manière générale. Sternal avait cependant décidé de venir chercher du temps de jeu en Belgique, en passant d'abord par l'équipe U23 des Mauves.

Malheureusement pour le joueur et le club, le jeune français s'est occasionné une rupture des ligaments croisés après 6 matchs de Challenger Pro League à peine avec le RSCA Futures. Il n'a pu effectuer son retour sur les terrains que la saison passée.

Enzo Sternal a rapidement retrouvé son meilleur niveau

Assez rapidement, Enzo Sternal s'est remis à enchaîner et cette saison, il est un élément très important des jeunes anderlechtois, qui vivent par ailleurs une saison très compliquée. Le RSCA Futures n'a pris qu'un point en six matchs cette saison en D1B, et est donc bon dernier du championnat, mais sur les trois dernières rencontres des U23 anderlechtois, Sternal a marqué 2 buts et délivré 3 passes décisives.

Durant cette trêve internationale, alors que Vitor Bruno a été privé de nombreux joueurs partis rejoindre leur sélection, le jeune milieu offensif a reçu l'opportunité de s'entraîner avec l'équipe A, et a notamment impressionné les supporters durant l'entraînement ouvert qui a eu lieu cette semaine.

Et la forme d'Enzo Sternal, couplée au fait qu'il n'obtient jusqu'à présent pas de temps de jeu en équipe A, ne passe pas inaperçue. Selon les informations du média français Foot Mercato, plusieurs clubs français s'intéresseraient en effet de près à l'ancien jeune de l'Olympique de Marseille.



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Des offres concrètes seraient ainsi arrivées sur la table du Sporting d'Anderlecht afin de tenter de rapatrier Enzo Sternal en Ligue 1, sans succès. On le sait, le RSCA compte sur son joueur à moyen terme.