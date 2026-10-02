Surprise : Emilio Ferrera est de retour en Pro League, cinq ans après Seraing !

Emilio Ferrera reprend du service. Après avoir entraîné dans les divisions amateurs, notamment au RAEC Mons et au Crossing Schaerbeek, et après avoir collaboré sous une autre forme avec le Standard, le frère de Manu et oncle de Yannick Ferrera est le nouvel entraîneur du Patro Eisden Maasmechelen.

Le Patro Eisden Maasmechelen avait créé la surprise en annonçant "se séparer" de son entraîneur Stijn Stijnen - ce dernier ayant en réalité plutôt fait un pas de côté de son rôle d'entraîneur, puisqu'il reste tout de même directeur sportif du club limbourgeois. Les résultats ne suivant plus, Stijnen a donc quitté son poste de T1.

Et il sera remplacé par Emilio Ferrera. L'arrivée de l'entraîneur de 59 ans a été officialisée par le Patro Eisden ce vendredi soir. Stijn Stijnen fait ainsi venir au sein de son club un coach qu'il a bien connu au Club de Bruges, que Ferrera avait entraîné en 2006-2007.

Emilio Ferrera de retour en Challenger Pro League cinq ans plus tard

"L'expérience et la personnalité étaient la priorité dans la recherche d'un nouveau coach", explique Stijn Stijnen dans le communiqué officiel du club. "Les discussions que j'ai eues avec Emilio ces derniers jours ont confirmé mon impression. Il veut de la discipline, de la structure et une éthique de travail de manière générale. Je suis donc convaincu que nous faisons le bon choix pour atteindre nos objectifs".

Pour Emilio Ferrera, c'est un retour à la tête d'un club professionnel pour la première fois depuis 5 ans et son départ du RFC Seraing - même s'il a également occupé le rôle de coach des U21 de La Gantoise, alors en D1 VV, et de directeur du centre de formation des Buffalos de 2021 à 2024.

En 2025, Ferrera avait brièvement pris la tête du RAEC Mons, en D1 FFA, mais n'était pas resté assez longtemps pour diriger son premier match. Il avait ensuite rejoint le Crossing Schaerbeek, de novembre 2025 à mars 2026.





Ces dernières années, Emilio Ferrera, qui est à la tête d'une académie appelée l'EF-Academy, avait aussi été cité du côté du Standard pour y reprendre le centre de formation. Il n'avait finalement pas occupé ce rôle, mais un échange de connaissances avait bien eu lieu en 2025.