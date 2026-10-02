Un Diable aurait pu jouer pour la Guinée : "La fédération m'a contacté"

Scott Crabbé, journaliste football
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Un Diable aurait pu jouer pour la Guinée : "La fédération m'a contacté"
Photo: © photonews
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Parmi les binationaux que compte le noyau des Diables Rouges, Mandela Keita aurait pu représenter la Guinée. Le milieu de terrain de Parme a d'ailleurs été contacté, mais il a poliment décliné l'invitation.

Même s'il ne compte que trois minutes de jeu en sélection, Mandela Keita est un Diable Rouge depuis déjà trois ans. En octobre 2023, Domenico Tedesco l'avait fait monter pour consolider la victoire 2-3 en Autriche. Dodi Lukebakio avait inscrit un doublé et Romelu Lukaku avait aggravé la marque, mais les Autrichiens étaient revenus.

La montée de Keita pour compenser l'exclusion d'Amadou Onana avait fait du bien devant la défense centrale Wout Faes - Jan Vertonghen. Mais trois ans plus tard, l'ancienne révélation de Louvain et de l'Antwerp n'a toujours pas rejoué en sélection. 

Ignoré par Rudi Garcia, rappelé par Mark van Bommel

Rudi Garcia ne l'a même jamais sélectionné, c'est Mark van Bommel qui l'a rappelé. Le joueur aurait même pu changer de nationalité sportive malgré ces trois minutes jouées, comme Jorthy Mokio a pu le faire en faveur du Congo, malgré l'obligation d'attendre jusqu'en 2028 pour pouvoir disputer des matchs officiels avec les Léopards).

Mandela Keita reste fidèle aux Diables

Pas d'origines congolaises pour Mandela Keita, mais bien guinéennes, tout comme un certain Malick Fofana. Le joueur confirme d'ailleurs avoir eu des contacts. "Je n’ai jamais eu de contact avec Rudi Garcia et la Fédération guinéenne de football a flairé l’occasion. J’ai une double nationalité et ils m’ont contacté".

Lire aussi… Un retour et plusieurs déceptions : voici les cinq Diables Rouge envoyés en tribune face à la Turquie
Mais le Louvaniste de 24 ans, ancien capitaine des U21 belges, ne se voyait pas tourner le dos au pays où il est né et a grandi : Mon focus a toujours été sur les Diables Rouges. L’idée de changer ne m’a jamais traversé l’esprit". Deux ans et demi après sa dernière sélection, le voici donc de nouveau dans le groupe. Jusqu'ici, Mark van Bommel ne l'a pas encore invité à sortir du banc. Cela changera-t-il lors des deux prochains matchs contre la Turquie et la France ?

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