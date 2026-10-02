Un retour et plusieurs déceptions : voici les cinq Diables Rouge envoyés en tribune face à la Turquie

Mark van Bommel a dû écarter cinq joueurs pour affronter la Turquie ce vendredi soir. Malick Fofana retrouve une place parmi les 23 Diables.

Mark van Bommel avait appelé 28 joueurs pour cette trêve internationale. Ils ne peuvent être que 23 sur la feuille de match. Le sélectionneur a encore dû faire des choix pour la réception de la Turquie, ce vendredi à 20h45 à Liège. Cinq joueurs suivront la rencontre depuis les tribunes : Jari De Busser, Kyriani Sabbe, Mandela Keita, Diego Moreira et Matias Fernandez-Pardo via le site de l'UEFA.

De Busser devra attendre pour connaître sa première apparition avec les Diables Rouges. Le gardien, appelé pour la première fois, n'était pas repris face à l'Italie et à la France. Même situation pour Sabbe, qui passe une troisième rencontre consécutive en tribune. Fernandez-Pardo avait été repris sur la feuille lors des deux premiers matchs. Cette fois, l'attaquant n'y figure pas.

Mandela Keita ne jouera pas

Le cas de Moreira est différent puisque van Bommel n'avait pas le choix. Le joueur est suspendu après avoir reçu deux cartes jaunes lors des deux premières rencontres de Ligue des Nations. Mandela Keita pouvait espérer recevoir du temps de jeu contre les Turcs. Le milieu ne fait pas partie des 23 joueurs retenus pour la rencontre à Sclessin.

Le retour de Malick Fofana

Cette nouvelle sélection fait les affaires de Malick Fofana. L'ailier avait passé les deux premiers matchs en tribune, d'abord à Rome contre l'Italie puis face à la France. Il retrouve la feuille de match. La concurrence est forte dans le secteur offensif et van Bommel avait préféré d'autres solutions jusque-là.

De la rotation

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Les choix ont beaucoup changé depuis le début du rassemblement. Contre l'Italie, Fofana, Sabbe, Koni De Winter, Leandro Trossard et Mike Penders avaient été écartés. Pour la défaite 0-1 contre la France, Arthur Theate avait rejoint Fofana et Sabbe en tribune. Trossard et Penders étaient indisponibles. Face à la Turquie, van Bommel redistribue une nouvelle fois les places.