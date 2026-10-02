Une star du Real Madrid a découvert Sclessin : "Notre peuple et mes coéquipiers me font confiance"

Scott Crabbé, journaliste football
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Une star du Real Madrid a découvert Sclessin : "Notre peuple et mes coéquipiers me font confiance"
Photo: © photonews
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La Turquie est dos au mur en ce début de campagne de Ligue des Nations. Défaite par la France (0-1) et l'Italie (1-4), la sélection veut se relancer contre les Diables. L'une de ses pièces maîtresses sera à nouveau Arda Güler. Le milieu offensif du Real Madrid s'est d'ailleurs présenté face à la presse.

C'est avec le titre de joueur du mois de septembre du Real Madrid qu'Arda Güler a découvert Sclessin hier. Le maître à jouer des Merengues a parfaitement débuté la saison, signant 1 but et 3 assists lors des 7 premiers matchs de Liga.

En Ligue des Nations, il s'est pourtant montré impuissant. Contre la France, la Turquie aurait pourtant mérité mieux que sa courte défaite. Mais contre l'Italie, le naufrage était total, surtout dans la première demi-heure.

Arda Güler veut porter la Turquie

Le joueur en est conscient : l'équipe doit se racheter. "Nous devons le faire. Nous voulons montrer une réponse forte sur le terrain demain et gagner. Nous nous sommes préparés pour cela", a-t-il déclaré en conférence de presse.

"Nous avons perdu les deux matchs, mais nous savons comment renverser la situation. Nous avons tous partagé nos pensées et les avons discutées ensemble avec notre entraîneur. Nous savons ce que nous devons faire", poursuit-il.

Déjà très attendu de par son statut

Le joueur du Real Madrid a-t-il trop de pression sur ses épaules en sélection ? "Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une pression que je ne pourrais pas supporter. Je suis talentueux. Notre peuple et mes coéquipiers me font confiance. J'ai aussi confiance en eux. Ce n'est jamais "Qu'Arda fasse quelque chose tout seul". Non, nous luttons tous ensemble. Parfois l'un de nous joue mieux, parfois un autre joue mieux".

Lire aussi… Ça lui allait si bien : fini le numéro 10 pour Mika Godts avec les Diables Rouges

Ce soir, il ne croisera en tout pas Thibaut Courtois, son coéquipier madrilène : "Thibaut est peut-être l'un des plus grands gardiens de but de tous les temps. J'ai un immense respect pour lui. Je ne peux pas dire que son absence est un avantage, car le gardien qui jouera à sa place fera également de son mieux".

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