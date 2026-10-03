🎥 La tension est toujours à son comble entre Irlandais et Israéliens : une conférence de presse dérape

Après un match-aller sous haute tension, des questions de la presse israélienne au sélectionneur de l'Irlande ont provoqué de nouvelles tensions lors de la conférence de presse organisée à la veille d'un duel qui se déroulera sur terrain neutre en Serbie.

Après un match aller déjà sous très haute tension, l'ambiance entre l’Irlande et Israël a est toujours explosive et cela s'est répercuté jusque dans la salle de presse, samedi, en Serbie, pays qui accueille les matchs "à domicile" de la sélection israélienne.

À la veille de la nouvelle confrontation entre les deux sélections en Ligue des nations, la conférence de presse de l’entraîneur de l'Irlande, Heimir Hallgrímsson, a été interrompue prématurément après plusieurs échanges tendus avec des journalistes israéliens.

Un conflit qui déborde

La première passe d’armes est survenue lorsqu’une journaliste israélienne a interrogé le sélectionneur de nationalité islandaise sur une "idéologie basée sur le meurtre", faisant référence à l’attaque visant des passagers israéliens. Le responsable presse de la Fédération irlandaise (FAI) est alors intervenu, demandant que les questions restent centrées sur le rectangle vert. Heimir Hallgrímsson avait déjà été confronté à plusieurs questions politiques lors de précédentes conférences et avait reconnu que le contexte entourant cette rencontre était particulièrement lourd.

Quelques instants plus tard, un autre journaliste israélien a accusé les joueurs irlandais d’avoir traité leurs adversaires de "singes" lors du précédent duel entre les deux pays, remporté 3-0 par l’Irlande. L’accusation a été immédiatement et fermement rejetée par le responsable de la communication de la FAI, qui l’a qualifiée de "complètement fausse". L’échange s’est poursuivi dans une atmosphère de plus en plus tendue, avant que la conférence ne soit finalement interrompue.

Boycott demandé par l'Irlande

Cette conférence de presse et cette nouvelle polémique interviennent dans un contexte déjà extrêmement inflammable. Le match précédent avait été précédé de discussions parmi les "Gars en vert" sur l’opportunité de disputer ces rencontres, alors que des appels au boycott ont été lancés en Irlande en raison de la guerre à Gaza. La Fédération irlandaise enquête par ailleurs sur des accusations d’abus racistes qui auraient visé ses joueurs Adam Idah et James Abankwah lors du précédent match.





Après l’incident, Heimir Hallgrímsson a finalement répondu aux journalistes irlandais dans les vestiaires. Il a appelé son groupe à rester concentré sur le terrain, alors que la rencontre de dimanche doit se jouer à huis clos en Serbie, dans un climat particulièrement électrique.

Ireland's pre-match press conference before tomorrow's Nations League match with Israel ended abruptly, after an Israeli journalist made an accusation of racism against the Irish players that FAI press officer Kieran Crowley called "completely untrue" | Full story:… pic.twitter.com/IUCB3KLeF0 — RTÉ Sport (@RTEsport) October 3, 2026

Un Anderlechtois épargné

Récemment loué par Anderlecht à Strasbourg, Andrew Omobamidele ne sera pas mêlé à ces épisodes. International irlandais à 10 reprises, le défenseur central n'a pas été convoqué pour ces matchs de Nations League de son équipe nationale.