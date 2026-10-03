🎥 Les fumigènes sont de sortie : les supporters du RWDM chauds avant le derby contre l'Union U23

Jour de derby pour le R.W.D.M Brussels et l'équipe U23 de l'Union Saint-Gilloise. S'ils ne jouent pas véritablement contre les vice-champions de Belgique, les fans molenbeekois ne prennent certainement pas cet affrontement 100 % bruxellois à la légère, en témoigne leur animation réalisée avant même de pénétrer dans le stade Joseph Marien.

Pendant que la trêve internationale, via la Ligue des Nations, se poursuit, la septième journée de D1 FFA est au programme ce week-end des 3 et 4 octobre.

Avant les quatre rencontres au programme ce samedi à 20h00, un premier duel débutera sur le coup de 15h00. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un derby bruxellois entre le R.W.D.M Brussels et l'équipe U23 de l'Union Saint-Gilloise.

Une affiche que l'on préférerait évidemment voir en Jupiler Pro League avec le noyau A des vice-champions de Belgique, mais qui n'attise pas beaucoup moins la passion des supporters molenbeekois.

Les supporters du RWDM bouillants avant le derby face aux U23 de l'Union

Avant de faire leur entrée dans le stade Joseph Marien, au sein duquel se déroule la rencontre, certains d'entre eux ont préchauffé l'ambiance avec une série d'engins pyrotechniques. Signe que ce derby n'est pas pris à la légère au RWDM, tant pour l'honneur que sportivement.

Car, après avoir décroché cinq victoires et un partage lors de ses six premiers matchs, le RWDM s'est érigé en véritable candidat à un retour dans le monde professionnel. Il s'agit donc d'une véritable affiche du haut de tableau puisque les jeunes unionistes occupent la cinquième place, même si huit points séparent déjà les deux équipes au coup d'envoi.





Les Molenbeekois pourraient donc creuser l'écart en attendant les résultats de leurs concurrents : Meux (qui va à l'Olympic Charleroi), l'Union Rochefortoise (qui reçoit le SL16 FC) et Tubize-Braine (qui reçoit Habay-la-Neuve). Le tout avant la réception très importante de Tubize-Braine samedi prochain. Oui, le RWDM affronte donc, déjà, l'un des tournants de sa saison, et ses supporters l'ont visiblement bien compris.

Pijnlijk terwijl een tramlijn de twee stadions verbind… pic.twitter.com/wMz4mjcffY — Nicolas Muller ⚪️❤️⚫️ (@NicoMuller47) October 3, 2026