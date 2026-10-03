🎥 Nations League : l'Espagne poursuit son sans faute grâce, notamment, à un bijou de Lamine Yamal

Fabien Chaliaud, journaliste football
| Commentaire
🎥 Nations League : l'Espagne poursuit son sans faute grâce, notamment, à un bijou de Lamine Yamal
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

L'Espagne a remporté son troisième match de Ligue des Nations en prenant la mesure de la République tchèque sur le score de 3-1. Une lucarne de Yamal, un but d'un Ballon d'or, un but annulé en sa faveur et Mikel Merino pour planter à la dernière minute. Rien de neuf sous le soleil des champions du monde.

L’Espagne a poursuivi son sans-faute en Ligue des nations en dominant la République tchèque sur le score de 3-1, samedi soir au Carlos Tartiere d’Oviedo. Les champions du monde signent donc un troisième succès en autant de rencontres dans le groupe A3 et confortent leur première place au classement.

Le bijou de Yamal fait mal d'entrée

Dans cette rencontre où la patience pouvait être de mise, la "Roja" n’a pas tardé à prendre les commandes. Dès la 6e minute, Lamine Yamal a une nouvelle fois fait parler sa classe. L’ailier droit du FC Barcelone, déjà buteur contre l’Angleterre et la Croatie lors des deux premières journées, a trouvé la lucarne d’une frappe enroulée depuis le côté droit de la surface. Un geste devenu presque sa signature.

 

L’Espagne a ensuite continué à contrôler le ballon et a doublé la mise à la 35e minute via un ancien Ballon d'or. Rodri, le meilleur joueur du dernier Mondial de retour dans le onze, a profité d’une nouvelle séquence de domination des siens pour marquer le deuxième but. Cette avance au retour aux vestiaires était, on ne peut plus logique, pour les troupes de Luis de la Fuente.

Les Tchèques n'étaient pas sans provision

Mais la République tchèque a refusé de rendre les armes. Après avoir résisté pendant une grande partie de la rencontre, les visiteurs ont réduit l’écart à la 69e minute par l'entremise de Jiří Sláma. Un but, comme un léger coup de froid dans l'enceinte d'Oviedo, qui avait le mérite de complètement relancer la fin de match. L’Espagne, moins souveraine après son deuxième but, devait vigilante face aux offensives de Tchèques qui s'enhardissaient.

Les visiteurs ont même cru égaliser quelques minutes plus tard, mais leur but a été annulé pour une faute sur Robin Le Normand. Une décision contestable pour certains. Ensuite, le capitaine tchèque Ladislav Krejčí était expulsé après avoir reçu un deuxième carton jaune.

 

Senne Lammens, tu n'es plus tout seul

Finalement, c'est le meilleur "ami" des Diables rouges, Mikel Merino qui assurait définitivement le succès des champions du monde à sa 89e minute, presque fétiche. Le milieu d'Arsenal était à l'affût pour conclure un ballon repoussé dans ses parages par le gardien tchèque Antonin Kinsky. Senne Lammens, tu n'es plus tout seul. Même si bon, on vous l'accorde, les deux actions ne sont pas comparables et Kinsky aurait difficilement pu faire mieux sur son intervention.

 

Après ses succès contre l’Angleterre (3-2) et la Croatie (4-1), l'Espagne réalise donc la passe de trois et poursuit sa série de résultats impressionnante. De son côté, la République tchèque reste sans point après trois journées.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Arsenal
FC Barcelone
Lamine Yamal
Rodri
Mikel Merino Zazón

Plus de news

Un cadre du Portugal prend la défense de Cristiano Ronaldo

Un cadre du Portugal prend la défense de Cristiano Ronaldo

22:40
D1 FFA : Meux co-leader, Rochefort, Tubize-Braine et Mons victorieux

D1 FFA : Meux co-leader, Rochefort, Tubize-Braine et Mons victorieux

22:06
Une légende du Standard ne manque pas de superlatifs pour Romelu Lukaku et son pote Kevin De Bruyne

Une légende du Standard ne manque pas de superlatifs pour Romelu Lukaku et son pote Kevin De Bruyne

21:00
Sébastien Pocognoli évite un triste record à la tête l'Écosse

Sébastien Pocognoli évite un triste record à la tête l'Écosse

21:30
La Croatie humiliée à domicile par l'Angleterre : du jamais vu dans son histoire

La Croatie humiliée à domicile par l'Angleterre : du jamais vu dans son histoire

20:30
La France comptera aussi un absent de marque contre les Diables rouges

La France comptera aussi un absent de marque contre les Diables rouges

20:00
🎥 La tension est toujours à son comble entre Irlandais et Israéliens : une conférence de presse dérape

🎥 La tension est toujours à son comble entre Irlandais et Israéliens : une conférence de presse dérape

19:30
Qui va remplacer Tielemans et De Bruyne en France ?

Qui va remplacer Tielemans et De Bruyne en France ?

18:20
Un score trompeur ? La presse étrangère tempère les ardeurs après Belgique-Turquie

Un score trompeur ? La presse étrangère tempère les ardeurs après Belgique-Turquie

17:40
3
Le RWDM perd le mini-derby de la Zwanze au Parc Duden... et peut-être la tête de la D1 FFA

Le RWDM perd le mini-derby de la Zwanze au Parc Duden... et peut-être la tête de la D1 FFA

17:09
Huis-clos mais stade à 75 % plein : l'étrange situation avant Croatie - Angleterre en Ligue des Nations

Huis-clos mais stade à 75 % plein : l'étrange situation avant Croatie - Angleterre en Ligue des Nations

16:00
Débuts loupés pour Jorthy Mokio avec la République démocratique du Congo

Débuts loupés pour Jorthy Mokio avec la République démocratique du Congo

16:30
Ce que les Diables n'ont pas bien fait contre la Turquie : "C'était spectaculaire, mais..." Interview

Ce que les Diables n'ont pas bien fait contre la Turquie : "C'était spectaculaire, mais..."

15:00
Né à Uccle, binational convoité et révélation aux Pays-Bas : Nolhan Courtens a sauté dans la cour des grands

Né à Uccle, binational convoité et révélation aux Pays-Bas : Nolhan Courtens a sauté dans la cour des grands

15:30
Nathan Ngoy ciblé par une vague de messages racistes après Belgique-Turquie

Nathan Ngoy ciblé par une vague de messages racistes après Belgique-Turquie

14:00
4
🎥 Les fumigènes sont de sortie : les supporters du RWDM chauds avant le derby contre l'Union U23

🎥 Les fumigènes sont de sortie : les supporters du RWDM chauds avant le derby contre l'Union U23

14:30
Lieu de rassemblement, horaires : ce que les supporters des Diables doivent savoir avant d'aller à Paris

Lieu de rassemblement, horaires : ce que les supporters des Diables doivent savoir avant d'aller à Paris

13:30
Le pire est évité : des nouvelles d'Ilyes Ziani, sorti sur civière avec le RWDM

Le pire est évité : des nouvelles d'Ilyes Ziani, sorti sur civière avec le RWDM

12:55
La bonne affaire pour la Belgique au classement FIFA

La bonne affaire pour la Belgique au classement FIFA

12:00
Nathan De Cat a refusé un grand club et explique pourquoi il a privilégié Hoffenheim

Nathan De Cat a refusé un grand club et explique pourquoi il a privilégié Hoffenheim

11:30
Les adieux d'une légende : Edin Dzeko a joué son dernier match avec la Bosnie-Herzégovine

Les adieux d'une légende : Edin Dzeko a joué son dernier match avec la Bosnie-Herzégovine

11:00
Wouter Vrancken a refusé des offres lucratives : "J'aurais pu y gagner deux fois plus qu'ici"

Wouter Vrancken a refusé des offres lucratives : "J'aurais pu y gagner deux fois plus qu'ici"

10:20
Yari Verschaeren évoque son départ d'Anderlecht pour la première fois : "Ca m'a fait mal"

Yari Verschaeren évoque son départ d'Anderlecht pour la première fois : "Ca m'a fait mal"

09:45
Excellente nouvelle pour les Espoirs de Gil Swerts avant Danemark-Belgique ce lundi

Excellente nouvelle pour les Espoirs de Gil Swerts avant Danemark-Belgique ce lundi

09:20
"Montella démission" : quand Sclessin réclame le départ du sélectionneur adverse

"Montella démission" : quand Sclessin réclame le départ du sélectionneur adverse

08:40
1
Romelu Lukaku avait un message clair pour Fenerbahçe : "Ils auraient pu gérer ça différemment"

Romelu Lukaku avait un message clair pour Fenerbahçe : "Ils auraient pu gérer ça différemment"

08:10
La France laisse filer des points face à l'Italie et ouvre la porte aux Diables Rouges

La France laisse filer des points face à l'Italie et ouvre la porte aux Diables Rouges

07:20
La Roumanie et l'Ukraine humiliés à domicile, deux Anderlechtois en action en Nations League

La Roumanie et l'Ukraine humiliés à domicile, deux Anderlechtois en action en Nations League

07:41
"Seul un coach ne voit pas ça positivement" : le petit regret de Van Bommel dans la belle soirée des Diables Interview

"Seul un coach ne voit pas ça positivement" : le petit regret de Van Bommel dans la belle soirée des Diables

06:00
1
La RAAL sanctionnée : un déplacement très attendu se fera sans supporters la saison prochaine

La RAAL sanctionnée : un déplacement très attendu se fera sans supporters la saison prochaine

07:00
De Bruyne magique, enfin le sourire de Lukaku : les notes des Diables contre la Turquie Analyse

De Bruyne magique, enfin le sourire de Lukaku : les notes des Diables contre la Turquie

02/10
3
King Kev reste King Kev, même à 35 ans : De Bruyne illumine Sclessin, les Diables se jouent de la Turquie

King Kev reste King Kev, même à 35 ans : De Bruyne illumine Sclessin, les Diables se jouent de la Turquie

02/10
🎥 Du grand KDB : deux buts de classe mondiale !

🎥 Du grand KDB : deux buts de classe mondiale !

02/10
Une ingérence politique claire : les Emirats menacent l'Angleterre en cas de sanctions pour Manchester City

Une ingérence politique claire : les Emirats menacent l'Angleterre en cas de sanctions pour Manchester City

02/10
Après Olaru, c'est un vrai cadre de l'Union Saint-Gilloise qui quitte sa sélection blessé !

Après Olaru, c'est un vrai cadre de l'Union Saint-Gilloise qui quitte sa sélection blessé !

02/10
Mauvaise nouvelle pour Charleroi : un absent ne reviendra pas tout de suite après la trêve internationale

Mauvaise nouvelle pour Charleroi : un absent ne reviendra pas tout de suite après la trêve internationale

02/10

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 4
Portugal Portugal 04/10 Norvège Norvège
Grèce Grèce 04/10 Allemagne Allemagne
Pays de Galles Pays de Galles 04/10 Danemark Danemark
Pays-Bas Pays-Bas 04/10 Serbie Serbie
France France 05/10 Belgique Belgique
Italie Italie 05/10 Turquie Turquie
Angleterre Angleterre 06/10 République tchèque République tchèque
Croatie Croatie 06/10 Espagne Espagne

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de Un score trompeur ? La presse étrangère tempère les ardeurs après Belgique-Turquie Union 60 Union 60 a propos de Nathan Ngoy ciblé par une vague de messages racistes après Belgique-Turquie Union 60 Union 60 a propos de "Seul un coach ne voit pas ça positivement" : le petit regret de Van Bommel dans la belle soirée des Diables Union 60 Union 60 a propos de "Montella démission" : quand Sclessin réclame le départ du sélectionneur adverse Pogi Pogi a propos de "Pour une mi-temps ou pour une heure" : Philippe Albert réclame du changement face à la Turquie El Malvario El Malvario a propos de De Bruyne magique, enfin le sourire de Lukaku : les notes des Diables contre la Turquie Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Je ne peux pas regarder ça" : Olivier Deschacht dans de sales draps après ses propos polémiques Union 60 Union 60 a propos de "J'étais très énervé" : Thibaut Courtois revient sur le "seum" après la défaite face à la France en 2018 Union 60 Union 60 a propos de "Certains joueurs jouent les traducteurs" : Mark van Bommel s'explique sur la langue utilisée avec les Diables Union 60 Union 60 a propos de Vincent Mannaert n'est plus le directeur sportif de l'URBSFA, il occupera désormais un nouveau poste important Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved