🎥 Nations League : l'Espagne poursuit son sans faute grâce, notamment, à un bijou de Lamine Yamal

L'Espagne a remporté son troisième match de Ligue des Nations en prenant la mesure de la République tchèque sur le score de 3-1. Une lucarne de Yamal, un but d'un Ballon d'or, un but annulé en sa faveur et Mikel Merino pour planter à la dernière minute. Rien de neuf sous le soleil des champions du monde.

L’Espagne a poursuivi son sans-faute en Ligue des nations en dominant la République tchèque sur le score de 3-1, samedi soir au Carlos Tartiere d’Oviedo. Les champions du monde signent donc un troisième succès en autant de rencontres dans le groupe A3 et confortent leur première place au classement.

Le bijou de Yamal fait mal d'entrée

Dans cette rencontre où la patience pouvait être de mise, la "Roja" n’a pas tardé à prendre les commandes. Dès la 6e minute, Lamine Yamal a une nouvelle fois fait parler sa classe. L’ailier droit du FC Barcelone, déjà buteur contre l’Angleterre et la Croatie lors des deux premières journées, a trouvé la lucarne d’une frappe enroulée depuis le côté droit de la surface. Un geste devenu presque sa signature.

🚨 YAMAL BEAUTY 🤯



Lamine Yamal scores a stunning goal for Spain against Czechia 🔥 pic.twitter.com/H9FRMQMfRh — Football on Predict (@FConPredict) October 3, 2026

L’Espagne a ensuite continué à contrôler le ballon et a doublé la mise à la 35e minute via un ancien Ballon d'or. Rodri, le meilleur joueur du dernier Mondial de retour dans le onze, a profité d’une nouvelle séquence de domination des siens pour marquer le deuxième but. Cette avance au retour aux vestiaires était, on ne peut plus logique, pour les troupes de Luis de la Fuente.





Les Tchèques n'étaient pas sans provision

Mais la République tchèque a refusé de rendre les armes. Après avoir résisté pendant une grande partie de la rencontre, les visiteurs ont réduit l’écart à la 69e minute par l'entremise de Jiří Sláma. Un but, comme un léger coup de froid dans l'enceinte d'Oviedo, qui avait le mérite de complètement relancer la fin de match. L’Espagne, moins souveraine après son deuxième but, devait vigilante face aux offensives de Tchèques qui s'enhardissaient.

Les visiteurs ont même cru égaliser quelques minutes plus tard, mais leur but a été annulé pour une faute sur Robin Le Normand. Une décision contestable pour certains. Ensuite, le capitaine tchèque Ladislav Krejčí était expulsé après avoir reçu un deuxième carton jaune.

A foul was called due to this challenge on Robin Le Normand, and the goal was disallowed. ❌pic.twitter.com/t9Sz1k8U22 https://t.co/eprPBtB1tg — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 3, 2026

Senne Lammens, tu n'es plus tout seul

Finalement, c'est le meilleur "ami" des Diables rouges, Mikel Merino qui assurait définitivement le succès des champions du monde à sa 89e minute, presque fétiche. Le milieu d'Arsenal était à l'affût pour conclure un ballon repoussé dans ses parages par le gardien tchèque Antonin Kinsky. Senne Lammens, tu n'es plus tout seul. Même si bon, on vous l'accorde, les deux actions ne sont pas comparables et Kinsky aurait difficilement pu faire mieux sur son intervention.

Best finisher at Arsenal oh Mikel Merino pic.twitter.com/sVVkfJqhbv — Nu Axmed (@noorAbooow) October 3, 2026

Après ses succès contre l’Angleterre (3-2) et la Croatie (4-1), l'Espagne réalise donc la passe de trois et poursuit sa série de résultats impressionnante. De son côté, la République tchèque reste sans point après trois journées.