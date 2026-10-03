Débuts loupés pour Jorthy Mokio avec la République démocratique du Congo

Jorthy Mokio n'a pas encore le droit de disputer des matchs officiels, mais il peut déjà évoluer en amical sous les couleurs de la République démocratique du Congo. Il a d'ailleurs honoré sa première sélection ce vendredi, mais a été battu à Kinshasa aux côtés d'un autre binational que l'on a bien connu chez nous et qui faisait aussi ses débuts avec la RDC : Ezechiel Banzuzi, ancien joueur d'Oud-Heverlee Louvain.

Étant monté au jeu pendant quelques minutes contre l'Ukraine sous les ordres de Rudi Garcia au mois de mars 2025 dans le cadre des barrages de Ligue des Nations, Jorthy Mokio ne peut pas encore jouer en match officiel avec sa nouvelle sélection internationale, la République démocratique du Congo, et devra attendre 2028 pour le faire.

Le milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam, qui a changé de nationalité sportive en fin de saison dernière après avoir porté les couleurs de la Belgique depuis la sélection U15, peut toutefois déjà évoluer en match amical, ce qu'il a fait ce vendredi.

Le natif de Gand, âgé de 18 ans, a en effet effectué ses grands débuts avec les Léopards à l'occasion d'une rencontre amicale, perdue par la République démocratique du Congo contre l'Ouganda (89e au classement FIFA) à Kinshasa (0-2).

Premières minutes avec la RD Congo pour Jorthy Mokio, battu par l'Ouganda

Pas le début espéré, donc, pour Jorthy Mokio, qui a disputé son premier match aux côtés d'un autre binational que l'on a bien connu chez nous et qui faisait également ses débuts : Ezechiel Banzuzi, passé par OHL et ancien international espoirs néerlandais.

Après avoir battu la Guinée équatoriale et le Zimbabwe dans le cadre des qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, la RDC disputera une nouvelle joute amicale face à l'Ouganda ce 5 octobre. En Ouganda, cette fois. En novembre, la RD Congo devra se défaire du Sierra Leone à deux reprises pour déjà valider sa qualification pour la prochaine CAN, avant même les deux derniers matchs qui auront lieu début 2027.



