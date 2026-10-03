Huis-clos mais stade à 75 % plein : l'étrange situation avant Croatie - Angleterre en Ligue des Nations

Malgré un huis clos total, le stade de Rijeka, en Croatie, sera rempli à environ 75 % pour la venue de l'Angleterre, ce samedi soir en Ligue des Nations. Un article du Règlement disciplinaire de l'UEFA permet en effet à des enfants de la région et à leur accompagnant d'assister gratuitement à la rencontre. Ils seront près de 6.000, selon les estimations de la Fédération croate.

Suite de la troisième journée de Ligue des Nations ce samedi soir, avec une rencontre entre la Croatie et l'Angleterre supposée se disputer à huis clos dans le stade de la ville de Rijeka.

Les supporters croates sont en effet interdits d'assister à la rencontre, suspendus après s'être rendus coupables de comportements racistes lors de la dernière édition de la Ligue des Nations, alors qu'ils étaient sous le coup d'un huis clos avec sursis après avoir montré les mêmes comportements racistes lors d'une rencontre face aux Pays-Bas en 2023.

Un huis clos qui n'en sera cependant pas vraiment un, rapportent nos confrères de The Athletic, qui estiment que jusqu'à 6 100 personnes seront présentes dans le stade de Rijeka au coup d'envoi (18h00) ce samedi soir. Une estimation qui représenterait 75 % d'occupation de ce stade de 8 279 places.

Huis clos à Croatie - Angleterre, mais le stade sera plein à 75 %

Pourquoi ? Grâce à l'article 73 du Règlement disciplinaire de l'UEFA, qui précise que différentes exceptions s'appliquent quant aux personnes pouvant être présentes lors d'un match à huis clos. Cela inclut les personnes dont la présence est indispensable pour des raisons professionnelles, comme les médias, le personnel de sécurité et le personnel du stade, mais pas seulement.

En effet, les enfants de quatorze ans ou moins, scolarisés ou inscrits dans un centre de formation de football, et qui sont invités à venir assister gratuitement à la rencontre entre la Croatie et l'Angleterre, pourront être présents sous la supervision d'un adulte. Ces enfants ont donc été invités par la Fédération croate et proviennent des écoles de Rijeka et des alentours.



