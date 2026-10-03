La 153e nation au classement FIFA s'offre son premier titre

Fabien Chaliaud, journaliste football
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La 153e nation au classement FIFA s'offre son premier titre
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Hong Kong a remporté l'ASEAN Challenge Cup contre le Cambodge et possède donc dans son histoire autant de titres internationaux que la Belgique.

Une première dans l’histoire du football hongkongais. Devant son public du Kai Tak Sports Park, Hong Kong a remporté samedi l’ASEAN Challenge Cup, en s’imposant 2-0 face au Cambodge en finale. Un succès qui permet à la sélection, actuellement classée au 153e rang mondial, de décrocher le premier titre de son histoire, plus de sept décennies après ses débuts internationaux.

Infantino remet cette "nouvelle" coupe

Le trophée a été remis par le chauve le plus connu du monde du ballon rond, Gianni Infantino, président de la FIFA, qui avait fait le déplacement pour assister à cette finale. Lancée l’an dernier, l’ASEAN Challenge Cup est une nouvelle compétition destinée aux sélections du deuxième échelon du football d’Asie du Sud-Est. Six équipes participaient à cette première édition : Hong Kong, le Cambodge, le Myanmar, le Laos, Brunei et le Timor-Leste.

Troisièmes d'une Coupe d'Asie

Ce sacre vient récompenser une sélection qui n’avait jusqu’ici jamais remporté de compétition. Sa meilleure performance remontait à 1956, année où Hong Kong avait terminé troisième de la Coupe d’Asie des nations. Son premier match officiel avait été disputé deux ans plus tôt, en juin 1954, avec une victoire contre l’Afghanistan (4-2), à Manille.

Un Espagnol à sa tête et un Français naturalisé

À la tête de l’équipe depuis l’an dernier, l’Espagnol Roberto Losada connaît particulièrement bien son environnement. Âgé de 49 ans, le technicien a notamment entraîné plusieurs clubs hongkongais avant de devenir sélectionneur.


Parmi les joueurs d'Hong Kong, il y a évidemment des histoires de naturalisations.  Notamment, Raphaël Merkies, Parisien de 24 ans naturalisé hongkongais. Il évolue au Shandong Taishan, en Chine, le club où Marouane Fellaini a conclu sa carrière. Entré à la 77e minute de la finale, il a lui aussi décroché le premier trophée de sa carrière. Arrivé à Hong Kong à 14 ans, il possède également des origines néerlandaises et laotiennes. Les choix de sélection ne manquaient donc pas, comme un certain Meme Tchite en son temps.

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