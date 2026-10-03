La bonne affaire pour la Belgique au classement FIFA

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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La bonne affaire pour la Belgique au classement FIFA
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Les Diables Rouges peuvent remercier la Grèce, qui a forcé les Pays-Bas à un partage jeudi soir dans le cadre de la troisième journée de Nations League. Couplé à la victoire belge face à la Turquie, ce résultat creuse un peu plus l'écart et nous isole à la 8e place du ranking FIFA.

Comme de coutume au lendemain d'une rencontre internationale, les projections de changement au classement mondial ont été calculées.

Il n'y aura pas de changement au sein du top 10, et ce malgré le partage de la France contre l'Italie, qui fera perdre 3,38 points aux Bleus. Insuffisant pour que l'Angleterre, qui a battu la Tchéquie, grimpe sur le podium. 

L'Italie, elle, reste 15e au classement mondial après ce résultat et ne dépasse donc pas la Suisse. Elle reste cependant à bonne distance des USA, vainqueurs du Chili mais qui prennent peu de points.

La Belgique laisse les Pays-Bas à distance

Suite au partage des Pays-Bas en Grèce, la Belgique fait la bonne opération de son côté et prend un peu de distance à la 8e place au classement mondial. Les Diables Rouges ont même vu les quatre équipes classées derrière eux perdre des points, le Mexique, la Colombie et la Croatie ne s'étant pas imposés.

Si le Portugal, qui a pris 5,02 points contre 4,68 pour la Belgique, reste inaccessible à la 7e place pour le moment, les Diables sont donc assurés de terminer cette trêve international à une belle 8e place mondiale. 

Lire aussi… "Montella démission" : quand Sclessin réclame le départ du sélectionneur adverse

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