La Croatie humiliée à domicile par l'Angleterre : du jamais vu dans son histoire

Fabien Chaliaud, journaliste football
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La Croatie humiliée à domicile par l'Angleterre : du jamais vu dans son histoire
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Sanctionnée par un huis-clos partiel par l’UEFA après des incidents survenus lors d’un précédent match de Ligue des nations, la Croatie a aussi été sanctionnée, disons même humiliée, sur le terrain. 0-7 pour l'Angleterre d'Harry Kane, auteur d'un doublé. Un fiasco qui fera date pour la sélection au Damier.

Une humiliation historique, inimaginable alors que les deux équipes s'étaient livrées un duel assez équilibré lors de la dernière Coupe du monde, même si les "Three Lions" l'avaient emporté 4-2, un score net sur le papier. Ce samedi après midi, la bande à Thomas Tuchel n'a pas été dans la demi-mesure, frappant un grand coup à Rijeka. Les Croates ont été étrillés... 0-7, les Anglais confirmant leur montée en puissance après leur victoire contre la République tchèque.

Quatre buts en une mi-temps

Tout a très vite basculé dans un seul camp. Dès la 8e minute, l'inévitable Harry Kane profitait d’une mauvaise relance de la défense locale pour ouvrir le score d’une frappe précise. Complètement dépassée par l’intensité anglaise, la sélection au Damier n’a jamais réussi à entrer dans son match.

Jude Bellingham a ensuite doublé la mise, avant qu’Anthony Gordon ne porte le score à 3-0. Juste avant la pause, Bukayo Saka enfonçait encore davantage les troupes de Slaven Bilić : 4-0 après seulement 45 minutes.

Pas de relâchement lors du second acte

Au retour des vestiaires, l’Angleterre a rapidement montré qu'elle ne comptait pas simplement gérer cette large avance. Harry Kane plantait son deuxième but de la soirée, avant que Saka ne lui réponde quelques minutes plus tard pour donner des allures de score de tennis. Ce sixième pion aurait pu être celui d’un triplé pour Kane, mais l’attaquant a préféré servir l'ailier d'Arsenal pour qu'il s'offre aussi un doublé. 

Et comme si cela ne suffisait pas, Morgan Rogers y allait aussi de sa petite réalisation, contraignant le pauvre Dominik Livakovic à aller repêcher une septième fois le ballon au fond de ses filets.

Un pressing constant 

Face à une Croatie particulièrement désorganisée, les "Three Lions" ont impressionné par leur pressing, leurs mouvements offensifs et leur efficacité, autant de motifs de satisfaction pour un Thomas Tuchel que l'on sait très exigeant sur ces points. Le capitaine historique Luka Modric, sorti dès la 56e, et ses partenaires n'ont quasiment jamais trouvé de solution, coulant aussi sur le plan mental. Au contraire des Bellingham, Gordon et Saka qui ont constamment mis la défense locale en difficulté.

Cette victoire permet à l’Angleterre de poursuivre sa remontée dans le groupe A3, après sa défaite initiale contre le champion du monde espagnol et son succès en République tchèque. La Croatie, elle, subit une deuxième lourde défaite consécutive après un autre revers déjà net dans les chiffres, 4-1 contre l'Espagne. 

International à 44 reprises, Slaven Bilic espérait d'autres débuts pour son deuxième mandat à la tête de la sélection au Damier qu'il avait déjà dirigée entre 2006 et 2012 avec un bilan bien plus convaincant : 42 victoires, 14 partages  et neuf revers.

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