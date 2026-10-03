La France comptera aussi un absent de marque contre les Diables rouges

Fabien Chaliaud, journaliste football
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La France comptera aussi un absent de marque contre les Diables rouges
Photo: © photonews
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Si les Diables rouges verront leur milieu de terrain déforcé par les absences de Kevin De Bruyne et Youri Tielemans, les "Bleus" ne pourront pas non plus compter sur une pièce clé en défense.

Deux jaunes en une petite dizaine de minutes. Nous sommes à la 74e minute de jeu et Moise Kean est accroché par Dayot Upamecano. L'arbitre brandit le carton jaune. Un geste qu'il répètera 11 minutes plus tard quand le défenseur central français évoluant au Bayern Munich retient cette fois le même Kean par le maillot. Deux fois jaune faisant rouge, Dayot Upamecano est prié de rentré plus tôt au vestiaire lors d'un match où la France a perdu ses premiers points en Ligue des Nations après deux victoires pour les deux premières sorties de Zinédine Zidane dans son nouveau costume de sélectionneur des "Bleus".

90 minutes contre la Belgique au match aller

Cette exclusion entraîne automatiquement la suspension du défenseur du Bayern pour le prochain match de l'EDF. Upamecano ne pourra donc pas retrouver la Belgique, qu’il avait déjà affrontée lors de la précédente rencontre entre les deux sélections. Il avait d’ailleurs disputé les 90 minutes lors de la victoire française au stade roi Baudouin.

Ironie du sort, le défenseur avait pourtant livré une prestation solide pendant une grande partie de la rencontre face à l’Italie. Mais avec Upamecano, il y a toujours quelques trous d'air et cela s'est encore vérifié en fin de match. Sa suspension étant actée, le joueur a été rapidement libéré par le staff de Zinedine Zidane et a quitté Clairefontaine samedi matin pour rejoindre son club à Munich.

Son absence réduit les options de Zidane en défense centrale, même si on ne le plaindra pas non plus. Avec les départs de certains joueurs et les indisponibilités, ZZ ne dispose plus que de Jérémy Jacquet, Maxence Lacroix et Leny Yoro comme défenseurs centraux dans son groupe pour cette dernière rencontre de la trêve. Pas les plus expérimentés, certes, mais tous évoluent dans des top clubs de Premier League, à savoir Liverpool, Chelsea et Manchester United.


Côté belge, c'est l'entrejeu que Mark van Bommel devra bricoler avec les suspensions de Youri Tielemans et Kevin De Bruyne. A chacun sa peine. 

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