La France laisse filer des points face à l'Italie et ouvre la porte aux Diables Rouges

Pour la première à domicile de Zinedine Zidane, qui a eu droit à une impressionnante ovation de la part de son public, la France a laissé filer ses premiers points dans cette campagne de Nations League. Les Bleus ont vu l'Italie égaliser et ont même fini la rencontre à 10.

Après avoir fait tourner contre la Belgique lundi, Zinedine Zidane avait aligné son équipe-type (sans Kylian Mbappé, blessé) pour son premier match à domicile. La France avait en effet entamé sa campagne de Ligue des Nations par deux matchs à l'extérieur, en Turquie et au Stade Roi Baudouin. Pour cette première à la maison, Zidane a eu droit à une impressionnante ovation.

Mais, ironie du sort, c'est à cette joyeuse entrée parisienne qu'a correspondu... la première perte de points de l'ère ZZ. Les Bleus ont en effet laissé filer la victoire face à une Italie qui reprend du poil de la bête, après avoir été humiliée à la maison par les Diables Rouges.

Une merveille d'Olise mais le carton rouge d'Upamecano

Avec 6 changements, donc, au coup d'envoi, la France dominait assez largement les débats dans le jeu... mais la première énorme occasion du match était pour Moïse Kean, qui loupait l'immanquable à la 9e minute de jeu. Pire, Kean ouvrait le score à la 42e, mais voyait son but être annulé pour hors-jeu, et la mi-temps était sifflée sur un score de 0-0.

Les Bleus reprenaient leur domination en seconde période mais il faudra un coup de génie pour enfin tromper Gianluigi Donnarumma : le génie de Michael Olise. L'attaquant du Bayern Munich inscrit un coup-franc splendide pour ouvrir le score à la 55e minute.

La France, cependant, ne fera pas le break et sera punie. Lucas Da Cunha, si convaincant face à la Belgique que Zinedine Zidane avait décidé de le laisser au coeur de l'entrejeu, perd un ballon face au pressing d'Alessandro Bastoni, qui file tromper Mike Maignan (68e, 1-1). Donnarumma sera attentif jusqu'en fin de rencontre, et l'Italie va donc chercher un excellent point à Paris, prouvant que Roberto Mancini avait trouvé la solution après avoir déjà été bien meilleure en seconde période contre la Belgique et avoir écrasé la Turquie à Bursa.

Côté français, la fin de rencontre sera marquée par une expulsion : celle de Dayot Upamecano pour un deuxième carton jaune à la 85e minute de jeu. Le défenseur du Bayern Munich sera donc absent lundi contre la Belgique, lui qui n'avait pas joué au Stade Roi Baudouin - sans que cela affecte, il est vrai, la performance défensive de l'Equipe de France.

La France est à portée de la Belgique

Avec désormais 7 points pour la France et 6 pour la Belgique, ce résultat entrouvre la porte aux Diables Rouges : un partage lundi laisserait les hommes de Mark van Bommel bien placés, et une victoire éventuelle permettrait même d'aller chercher la tête du groupe avec deux points d'avance. Mais cette performance italienne rappelle aussi qu'il faudra compter sur la Squadra Azzurra jusqu'au bout, après une entame de Ligue des Nations ratée face à la Belgique...