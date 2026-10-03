La Roumanie et l'Ukraine humiliés à domicile, deux Anderlechtois en action en Nations League

Il y avait d'autres matchs au programme en Nations League ce vendredi soir, dans les divisions inférieures de la compétition. La Pologne recevait notamment la Roumanie, et a remporté une large victoire. L'Ukraine s'est également inclinée "à domicile" (en Slovaquie) contre l'Irlande du Nord, qui prend la tête de son groupe.

La Pologne recevait la Roumanie ce vendredi, et a remporté une victoire particulièrement humiliante face à l'équipe de Gheorghe Hagi. Les coéquipiers de Robert Lewandowski n'y ont en effet pas été de main morte, l'emportant 6 buts à 0, avec un triplé de l'ex-attaquant du Bayern et du FC Barcelone désormais actif au Chicago Fire.

La Roumanie vit une trêve internationale très compliquée, s'étant inclinée en Suède (2-1), puis à la maison contre la Bosnie-Herzégovine (2-4). Les débuts de Hagi en tant que sélectionneur tournent à la catastrophe.

Après 22 minutes, Radu Dragusin était exclu à Varsovie, laissant ses équipiers dans l'embarras. Le score n'était cependant que de 1-0 à la pause, avant que les buts déferlent en seconde période. Ianis Hagi et l'ex-Rouche Razvan Marin étaient titulaires côté roumain, mais aucun joueur de Pro League n'a foulé la pelouse durant Pologne-Roumanie. La Bosnie-Herzégovine et la Suède ont partagé l'enjeu dans l'autre match du groupe (1-1).

Danylo Sikan monte au jeu pour l'Ukraine

L'Ukraine, de son côté, s'est également inclinée sur un score assez lourd (0-3) contre l'Irlande du Nord à Trnava, en Slovaquie. Danylo Sikan (Anderlecht) est monté au jeu à la 62e minute pour les Ukrainiens, tandis que Roman Yaremchuk et Isaac Price (ex-Standard) débutaient la rencontre.

L'Irlande du Nord prend la tête du groupe 2 de Ligue des Nations B. Dans le même groupe, la Hongrie a battu la Géorgie (1-0), qui occupe la dernière place avec un seul point en trois rencontres.



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En Ligue des Nations C, la Moldavie a fait la bonne affaire de la soirée en allant s'imposer au Kazakhstan (1-2) pendant que la Slovaquie perdait des points aux îles Féroé (1-1) ; les Moldaves reviennent donc à la deuxième place du groupe. Oleg Reabciuk, qui n'a pas encore pu faire ses débuts avec le RSC Anderlecht, était titulaire avec la Moldavie, et est sorti en seconde période : il reviendra donc en ayant acquis du rythme.