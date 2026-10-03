Le pire est évité : des nouvelles d'Ilyes Ziani, sorti sur civière avec le RWDM

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Ilyes Ziani joue de malchance ces derniers mois. A peine de retour sur le terrain, le voilà reparti pour un séjour à l'infirmerie. Le pire est cependant évité pour le joueur du RWDM, qui ne doit pas passer par la case opération.