Le pire est évité : des nouvelles d'Ilyes Ziani, sorti sur civière avec le RWDM

Scott Crabbé, journaliste football
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Le pire est évité : des nouvelles d'Ilyes Ziani, sorti sur civière avec le RWDM
Photo: © photonews
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Ilyes Ziani joue de malchance ces derniers mois. A peine de retour sur le terrain, le voilà reparti pour un séjour à l'infirmerie. Le pire est cependant évité pour le joueur du RWDM, qui ne doit pas passer par la case opération.

Loïc Woos

Pas de grave blessure pour Ilyes Ziani

De retour depuis moins de dix minutes en match officiel après un début de saison manqué à cause d'une blessure, Ilyes Ziani a quitté la pelouse sur civière face à l'Union Rochefort, ce week-end. On craignait à nouveau le pire pour l'ancien joueur du SL16 FC, qui sera bien absent pendant quelques semaines, mais qui évite la case opération.

"Sorti sur civière lors du match de mercredi, Ilyes Ziani souffre notamment d’une lésion musculaire à un adducteur. Le milieu offensif devrait être éloigné des terrains pour plusieurs semaines, mais ne devra pas subir d’opération", a déclaré le club molenbeekois. Un nouveau coup d'arrêt qui n'est évidemment pas une bonne nouvelle, mais Ilyes Ziani évite une nouvelle grave blessure.

Ilyes Ziani joue de malchance ces derniers mois. A peine de retour sur le terrain, le voilà reparti pour un séjour vraisemblablement assez long à l'infirmerie. Un nouveau coup du sort très dur à avaler pour le maître à jouer du RWDM.

Hier soir, le RWDM n'a pas seulement perdu ses premiers points de la saison contre l'Union Rochefort. Les Molenbeekois déplorent également la nouvelle grave blessure subie par Ilyes Ziani. Ce dernier fêtait son retour sur le terrain après un début de saison une nouvelle fois frustrant.

Dix minutes après son entrée au jeu, il devait déjà quitter ses partenaires sur une civière. Si le Stade Machtens ne s'est pas trompé en l'applaudissant et en scandant son nom, la douleur de cette nouvelle blessure n'en est pas moins grande. Car le joueur n'en est malheureusement pas à son coup d'essai.

Un numéro dix créatif à souhait quand son corps lui en laisse l'occasion

Depuis sa première saison majuscule à Molenbeek (il était la plaque tournante de l'équipe de Yannick Ferrera passée à un cheveu de la montée), l'ancien pensionnaire du SL 16 peine à enchaîner. La saison dernière, le capitaine se blessait gravement au genou à la même période, pratiquement jour pour jour.

Revenu sur le terrain au mois de février, il n'avait été en mesure que de débuter deux matchs de D1B. Avant ce nouveau début d'exercice passé loin de l'équipe qu'il pensait derrière lui. 

Pas de transfert cet été, de retour à l'infirmerie en automne

Son absence avait été l'une des explications des difficultés du RWDM la saison dernière. Si la gravité de sa blessure et son indisponibilité ne sont pas encore connues, le groupe devra vraisemblablement faire sans son maître à jouer pendant une longue période.

L'histoire se répète et est difficile à avaler pour un joueur qui semblait promis à un transfert vers d'autres horizons que la D1 FFA. La rédaction de Walfoot lui adresse ses voeux de prompt rétablissement.

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